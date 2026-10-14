14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в X веке.
В то время Константинополю угрожали сарацины, неприятель был силен, и греки оказались в большой опасности. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал храм, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс.
В Константинополе жил святой Андрей, который был юродивым. Во время службы во Влахернском храме Андрей и его ученик Епифаний стали свидетелями чуда: они увидели Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем самым подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.
Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они пошли на врага, и сарацины были побеждены.
Чудо явления Пресвятой Богородицы с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству.
К празднику Покрова летние работы на полях заканчивались. Начиналась зимняя работа: мужчины заботились о запасе дров на зиму и поправляли избу, занимались ремеслами, а женщины шили, пряли, ткали. С Покрова также начинались свадьбы, девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. По этой причине праздник Покрова считался "покровительным" для заключения браков.-0-
Общество
14 октября 2026, 07:51
Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси
"Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси
Сергеенко по поручению Президента примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
"У нас общий этический подход". Швейцарский хирург о совместных проектах с РНПЦ травматологии и ортопедии
С нами интереснее