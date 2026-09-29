Правоохранители инициировали блокировку 10 фишинговых интернет-ресурсов за сутки

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки, сообщили БЕЛТА в МВД.



Оперативность сотрудников ОВД и бдительность граждан позволили предотвратить большинство злодеяний. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



"Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 10 фишинговых интернет-ресурсов - поддельных торговых площадок, банков или сервисов, неотличимых от настоящих. Кроме того, заблокирована возможность платежей по 37 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 43 счетам", - отметили в МВД.



Оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов.



По способу совершения противоправных деяний превалирует покупка товаров в интернете и вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества), а также хищения с использованием соцсетей и аренда жилья.-0-