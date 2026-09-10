Правом лицензировать услуги по домофонам предлагается наделить Департамент охраны МВД





По его словам, на мероприятии главой государства поддержано предложение МВД наделить Департамент охраны функциями единого оператора по обслуживанию домофонов.

"Мы внесли предложение, чтобы Департамент охраны МВД взял на себя ответственность лицензировать данный вид деятельности. Мы будем отвечать за качество персонала, который будет обслуживать, качество техники, которая будет устанавливаться", - сказал Иван Кубраков.





"Президент поддержал нашу инициативу и сказал: что касается безопасности людей, делать это очень оперативно. Такая задача была поставлена правительству и парламентариям", - добавил он.

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