"Правило трех источников". Совет по информационной гигиене дал Гигин молодежи на встрече в Кобрине

29 сентября, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе депутаты Палаты представителей обсудили с трудовыми коллективами вопросы деятельности профсоюзов, предложения по усовершенствованию закона "О профессиональных союзах", передает корреспондент БЕЛТА.В частности, в Кобринском дворце культуры депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин и председатель Кобринского райисполкома Александр Мойсеюк встретились с молодежью района. Разговор проходил в формате открытого диалога: молодые люди активно задавали вопросы о будущем страны, роли молодежи, информационной гигиене и профессиональном росте.Один из вопросов был о том, как молодому человеку научиться ориентироваться в огромном потоке информации и фильтровать фейки. "Могу дать чисто технический совет. Если вы пользуетесь новостями, никогда не доверяйте первой попавшейся информации. Раньше было правило - не меньше двух источников, сейчас - не меньше трех. Если новость пришла в мессенджере, проверьте ее через классический интернет-сайт. Если новость важна - позвоните человеку, которому доверяете, если есть возможность. Так вы выстроите более проверенную картину мира. Есть правило семи источников: вы можете быть подписаны на миллионы порталов, но реально будете пользоваться не более чем семью", - ответил Вадим Гигин.Александр Мойсеюк в свою очередь обратил внимание, что очень важно, чтобы молодежь не потеряла настойчивости и помнила: только трудом можно достичь результата в карьерной лестнице, поднять свой авторитет и профессиональный уровень. "Любой работодатель заинтересован в высококлассном специалисте и готов платить серьезные деньги. Без компетентного профессионала никакой руководитель не получит результат у себя на предприятии. Роль профсоюза в том, что уже не руководитель диктует условия, а работники, организовавшись, защищают себя в социальных гарантиях, заработной плате и других вопросах", - подчеркнул председатель райисполкома.Встречи прошли после выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации на тему "Роль профсоюзов в обеспечении прав трудящихся". Оно было организовано в Кобрине в рамках подготовки проекта закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О профессиональных союзах". В повестку заседания вошли вопросы, связанные с новациями законопроекта, деятельностью профсоюзов различных отраслей, а также работой профсоюзных организаций Кобринского района.-0-