Правила расчета взносов в ФСЗН для ИП напомнили в Минтруда

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как рассчитать и до какого срока необходимо уплатить взносы в Фонд социальной защиты населения индивидуальным предпринимателям, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.Для индивидуальных предпринимателей размер взносов будет зависеть от фактических доходов. Если годовой доход не превышает размера 12 минимальных заработных плат, то необходимо уплатить 35% от фактического дохода. Если годовой доход превышает 12 минимальных заработных плат, то индивидуальный предприниматель платит 35% от 12 минимальных заработных плат."При неполном годе или льготах сравниваете доход с суммой МЗП за время работы и платите 35% от фактического дохода, но не более чем от суммы в 12 минимальных заработных плат. Размер минимальной заработной платы в 2026 году составляет 858 рублей", - отметили в ведомстве.Срок уплаты взносов - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Например, за 2026 год - не позднее 31 марта 2027 года.-0-