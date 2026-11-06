Правила расчета взносов в ФСЗН для ИП напомнили в Минтруда

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"При неполном годе или льготах сравниваете доход с суммой МЗП за время работы и платите 35% от фактического дохода, но не более чем от суммы в 12 минимальных заработных плат. Размер минимальной заработной платы в 2026 году составляет 858 рублей", - отметили в ведомстве.
Срок уплаты взносов - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Например, за 2026 год - не позднее 31 марта 2027 года.-0-