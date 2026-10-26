Правила расчета и выплат больничных напомнили в Минтруда 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные правила выплат больничных для работающих по трудовым договорам напомнили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Размер больничных зависит от среднедневного заработка, продолжительности уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и количества календарных дней больничного. Также учитываются основание нетрудоспособности и право на льготы.



При стаже уплаты взносов 10 лет и более выплачивают 100% среднедневного заработка с первого дня болезни, при стаже менее 10 лет - 80% за весь период болезни. Но есть и ряд исключений, например, больничный по уходу за больным ребенком до 14 лет, пособие по беременности и родам оплачиваются в размере 100% независимо от периода уплаты взносов. Для отдельных льготных категорий также предусмотрена оплата 100%. При расчете учитывается общий трудовой или стаж с уплатой взносов в ФСЗН. Суммируются периоды у разных нанимателей. С 2026 года учитываются также периоды военной и иной предусмотренной законодательством службы, отраженные в системе персонифицированного учета.



При расчете заработок берут за 18 календарных месяцев, предшествующих кварталу, в котором начался больничный. Например, если работник заболел в октябре 2026 года, то расчетный период - с 1 апреля 2025 года по 30 сентября 2026 года. Учитываются выплаты у всех нанимателей за этот период, включая прежних и работу по совместительству. Премии входят в расчет, если на них начисляются взносы на социальное страхование.



Минимальный размер больничных рассчитывают исходя из минимальной заработной платы за месяц перед месяцем начала больничного. Право на такой расчет определяется в зависимости от ставки, на которую принят работник. Поэтому одинаковой минимальной суммы для всех нет. Максимум за полный календарный месяц - три средние зарплаты по стране за месяц, предшествующий началу больничного. За часть месяца максимальный и минимальный размер определяют пропорционально календарным дням нетрудоспособности. Пособие назначается за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности, включая выходные и праздничные дни.



Срок выплаты считают со дня предоставления больничного нанимателю, а не автоматически со дня закрытия больничного. Обычно пособие назначают в течение 10 дней. Если нужны дополнительные документы или сведения - в течение месяца. Деньги выплачивают в установленные у нанимателя дни выплаты зарплаты.-0-