Правила поведения на дороге в гололедицу напомнили в ГАИ

Местами по стране 4 и 5 ноября пройдут дожди со снегом, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 4 градусов. В связи с похолоданием ГАИ рекомендует водителям сменить летние шины на зимние и проверить техническое состояние автомобилей.
На скользкой дороге автомобилистам следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров, разгонов и торможений. Особую осторожность необходимо проявлять на мостах, закруглениях дорог, продуваемых участках, крутых спусках и перед пешеходными переходами.
В Госавтоинспекции напомнили об обязательном использовании ремней безопасности всеми находящимися в салоне автомобиля. Детей необходимо перевозить только в специальных удерживающих устройствах.
Пешеходам следует учитывать, что на скользком покрытии тормозной путь транспорта значительно увеличивается. Перед выходом на переход нужно убедиться, что приближающийся автомобиль успеет остановиться. В темное время суток, сумерки, туман и во время осадков необходимо использовать световозвращающие элементы. Перед переходом дороги рекомендуется снять капюшон и наушники, убрать телефон и внимательно посмотреть по сторонам.
Владельцам средств персональной мобильности и велосипедистам советуют отказаться от поездок во время гололедицы и снегопада. Сезон использования летних средств передвижения завершается.-0-