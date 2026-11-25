



Выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" основана на документах специального интернет-проекта издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива Республики Беларусь "Партизаны Беларуси", а также материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Благодаря проекту и брендированному интерактивному стенду зрители смогли отыскать важные сведения о жизни и судьбе своих героических предков и земляков, а также увидеть уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики многих известных комбригов, Героев Советского Союза, бойцов партизанских отрядов.

"Очень сильный концерт. Мурашки практически с первой сцены и несколько раз я прослезилась. Единственное, о чем жалею, что только один такой концерт у нас в Екатеринбурге. Было бы здорово, если бы их было хотя бы несколько, чтобы распространить билеты среди старших классов школ. Хотелось бы, чтобы такие концерты заставляли людей задуматься о гуманности и ценности мира", - сказала Анастасия Крепанова, которую очень впечатлила постановка номера Александры Гайдук, а выступление детей отозвалось в сердце особенным трепетом.-0-

Фото Татьяны Матусевич