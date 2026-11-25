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"Кажется, что правда сегодня актуальна как никогда, потому что, к сожалению, она начала забываться, есть попытки подменить ее иными фактами, которые не соответствуют действительности. Мы очень рады, что у нас есть возможность показать и рассказать страшную правду о событиях, которые происходили на территории Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Мы знаем вклад Екатеринбурга в Великую Победу, поэтому нам очень важно рассказать его жителям, особенно молодежи, правду без прикрас, без блюра. У нас используются документальные факты и достаточно жесткие кадры хроники", - сказала Анна Лукашенко.
По ее словам, в проекте можно увидеть обязательную адресность: в финальных кадрах в каждом новом городе используются знаковые памятники региона, таким образом отдавая дань уважения его истории и людям, которые внесли вклад не только в Великую Победу, но и в восстановление страны после войны.
Анна Лукашенко также призналась, что ей откликается каждый номер в программе, но до слез больше доводит тот, где показываются кадры тысячи ветеранов, которых уже нет с нами.
Артистка театра и кино Александра Гайдук уверена, что тема Великой Отечественной войны коснулась абсолютно каждой белорусской семьи. Восемь ее двоюродных прадедов воевали, но вернулись только трое. Один из них - Герой Советского Союза, летчик. Другой служил в артиллерии. "Несмотря на то что прошло много лет, нам, людям, которые сделали этот проект, хотелось донести самое главное до нашего зрителя и вообще до всего мира: у таких событий нет срока давности. Великая Отечественная война коснулась родной Беларуси просто в чудовищном масштабе. И знаете, каким-то оголенным нервом и для тех, кто участвует в самом проекте, и для нашего зрителя все это откликается в сердце и в душе", - подчеркнула Александра Гайдук.
По мнению режиссера-постановщика, автора сценария концерта-реквиема, художественного руководителя Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской, уникальность этого проекта заключается в том, что он представляет собой настоящий спектакль, историю, рассказанную театральным языком, ведь в ней есть главные герои. "В каждом городе, котором мы бываем, мы как будто по-разному смотрим на эту постановку. Она всегда меняется, потому что меняются залы и условия. Где-то в камерном зале она смотрится немного по-домашнему, в больших залах - очень масштабно. И здесь постановка тоже смотрится в совершенно другом ключе", - рассказала Владислава Артюковская.
Марина Зубрицкая осталась в восторге от концерта. "Все было на очень высоком уровне. Хотелось бы, чтобы концерты такого уровня создавались и у нас, ведь в каждом городе во время Великой Отечественной совершали подвиги на фронте или трудились в тылу. Мы должны больше знать об этих людях", - уверена зритель.
Поделилась своими впечатлениями и пришедшая на концерт Ирина Малухина: "Получила колоссальное удовольствие и вдоволь наплакалась. Когда просмотрела эту программу, то в голове возникли строчки из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского: "Это нужно - не мертвым! Это надо - живым!". Тогда никто не смотрел на национальности - русский, таджик, украинец - все сражались и погибали вместе. Хотелось бы, чтобы сегодня все уважительно относились к людям разных наций и не забывали о тех, кто отдал свои жизни и выкупил наше право быть счастливыми. Мы не должны предавать их память. Стоит радоваться каждому дню. Важно и то, что эта память передается поколениям. Так, мы с дочкой всегда заезжаем на кладбище вспомнить нашего погибшего дедушку".
Концертную программу дополнили три выставки. Фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" основана на одноименном совместном проекте БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция дает возможность увидеть личные письма военного периода, почтовые карточки и открытки, отправленные с передовой своим родным, а также через архивные фотоснимки тех лет погрузиться в личные истории людей, погибших на фронте или прошедших войну и вернувшихся домой.
Выставка "Хлеб - невидимая сила Победы" выстроена на принципе переключения эпох, где в едином пространстве пересекаются фронтовой быт и современность. Специалисты предприятия восстановили пять ключевых рецептур военного хлеба периода 1941-1945 годов, выпекавшихся в условиях сурового дефицита сырья. В интерактивной дегустационной зоне эти исторические образцы представлены рядом с лучшими современными изделиями предприятия. Экспозицию дополняют архивные баннеры, раскрывающие малоизвестные факты о работе столичных хлебозаводов в условиях оккупации, подвигах подпольщиков и специалистов, сохранявших продовольственную безопасность страны в годы испытаний.
Нина Приходько пришла на концерт с двумя внуками. Ее младший внук Алексей Крымов, ученик третьего класса, решил написать письмо своим родителям. "Концерт замечательный, - добавила Нина Приходько. - На самом деле, все в слезах не увидела. Молодцы, кто это сделал. Большое спасибо всем. Я пришла сюда с внуками, потому что все-таки наше подрастающее поколение должно знать о прошлом. О нем знаем мы, знают наши дети, а внуки - нет. Великая Отечественная война не обошла и мою семью. Мой папа подорвался на мине и прожил всю жизнь без руки, вторая была наполовину ампутирована, так что эта тема отзывается глубоко в моем сердце".
Ольга Климович родилась в Рогачеве, но вышла замуж в 18 лет и вот уже 50 лет живет в Екатеринбурге, хотя каждый год приезжает в Беларусь к сестре и другим родственникам и очень скучает по родным местам. Она тоже смотрела концерт со слезами на глазах. "Мою семью не обошла война. Мой дядя Эдуард Иосифович Журавович из Витебской области в 1942 году пропал без вести. Ему было всего 19 лет. Я нашла его фамилию в Книге памяти Беларуси и узнала, что она есть на одном из мемориалов. Отец моего мужа Иван Леонтьевич Климович был партизаном, успешно переправил через Днепр оружие и солдат, дошел до Берлина, получил Орден Красной Звезды, вернулся, женился, завел детей и внуков. Но у него в ноге остался осколок, который повлиял на его здоровье, и из-за этого он умер всего в 60 лет. Моей маме было 22. Она вышла замуж и праздновала окончание медучилища, когда началась война, и всегда рассказывала нам о тех печальных событиях. Сейчас приду домой, принесу внучке кусочек хлеба и расскажу, как прошел концерт", - заметила Ольга Климович.
"Очень сильный концерт. Мурашки практически с первой сцены и несколько раз я прослезилась. Единственное, о чем жалею, что только один такой концерт у нас в Екатеринбурге. Было бы здорово, если бы их было хотя бы несколько, чтобы распространить билеты среди старших классов школ. Хотелось бы, чтобы такие концерты заставляли людей задуматься о гуманности и ценности мира", - сказала Анастасия Крепанова, которую очень впечатлила постановка номера Александры Гайдук, а выступление детей отозвалось в сердце особенным трепетом.-0-
Фото Татьяны Матусевич