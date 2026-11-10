Практикоориентированность и экономическая отдача. Иванец об актуальном положении научной сферы Беларуси





Во время республиканского научно-практического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре, состоялось заседание шести секций. "Они направлены на обсуждение конкретных результатов практической деятельности наших ученых. В первую очередь, это взаимодействие вузовской, академической и отраслевой науки по направлениям, начиная от промышленных технологий, цифровых технологий, биомедицинских, химических, биотехнологий и ряда других приоритетных направлений, которые определены указом Президента нашей страны. Немаловажный аспект - то, что в рамках отдельной секции рассмотрены вопросы развития молодежной науки. Это тоже очень важно, потому что обеспечение кадрового потенциала, обеспечение преемственности поколений в науке является одним из основных условий стабильного функционирования научно-инновационной сферы", - сказал Андрей Иванец.





Он отметил, что на форуме более 350 ученых представили свои разработки. На пленарном заседании представят наиболее яркие и серьезные из них в сфере робототехники, материаловедения, цифровых технологий в медицине. "Такие форумы для научного сообщества являются серьезной и важной площадкой не только для обсуждения научных проблем и междисциплинарных исследований, но и для выработки предложений, которые направлены на повышение практикоориентированности и экономической отдачи таких разработок для нашей страны", - добавил он.





Министр подчеркнул, что в нашей стране создана достаточно большая цепочка подготовки кадров, начиная от школьной парты, отбора одаренных школьников, которые принимают участие в успешных международных предметных олимпиадах. "В этом году более 90% наших ребят, которые приняли участие в международных олимпиадах, вернулись с медалями. Это один из самых высоких показателей за год. Это говорит о том, что интеллектуальный потенциал у молодежи огромный. Безусловно, мы должны создавать преемственность в последующем на базе наших университетов. Для этого за последние полтора года уже создано 29 студенческих конструкторских бюро на базе ведущих технических вузов нашей страны, которые позволяют ребятам, начиная уже с первых курсов университета, приступать к тем работам, которые ведут взрослые ученые, и взаимодействию с реальным сектором экономики. Ну и, конечно, в последующем подготовка диссертационных исследований, кандидатских, докторских, - это тоже очень важный аспект, и мы уделяем этому особое внимание. Именно поэтому каждый второй грант, который выделяется на поддержку научных исследований, получают молодежные научные команды, которые объединяют аспирантов, докторантов и молодых ученых, работающих в вузовской науке", - отметил Андрей Иванец.





Также, по словам руководителя ведомства, каждый преподаватель высшей школы должен быть по-настоящему вовлечен в науку. "Чтобы давать студентам современные знания в условиях быстрых технологических изменений, необходимо развивать научные исследования. Они помогают поддерживать высокий уровень профессорско-преподавательского состава. Поэтому, конечно, вводятся соответствующие поощрения. В этом году мы впервые проводим конкурс на лучшего молодого ученого года. Он будет поддерживать и научных руководителей тех ребят, которые станут победителями. Мы нацелены на преемственность поколений. В этой связи системная поддержка как уже состоявшихся ученых, так и молодежи с комплексным подходом позволят обеспечить действительно сбалансированный научный потенциал наших университетов", - подытожил Андрей Иванец.





В Минске проходит республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики". Сначала работа велась в шести секциях, в настоящий момент проходил пленарное заседание. Площадка собрала ведущих ученых, академиков, профессоров, руководителей предприятий, профильных специалистов, а также студентов, магистрантов и аспирантов из всех регионов Беларуси. Актуальность тематики форума обусловлена необходимостью установления и укрепления деловых связей между университетами, научными организациями и предприятиями страны, а также демонстрации последних достижений вузов в передовых научно-технических областях.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики" является серьезной площадкой не только для обсуждения научных проблем и междисциплинарных исследований, но и для выработки предложений, которые направлены на повышение практикоориентированности и экономической отдачи разработок для нашей страны. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец перед началом пленарного заседания форума, передает корреспондент БЕЛТА.