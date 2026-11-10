Практикоориентированность и экономическая отдача. Иванец об актуальном положении научной сферы Беларуси

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 10 ноября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:35 В Смолевичах ищут источник попадания нефтепродуктов в реку Плиса Регионы
17:32 Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем Общество
17:31 Туск заявил, что в Польше ужесточат наказание за нападение на полицейских В мире
17:15 Свыше 670 позиций пополнили реестр опасной продукции Госстандарта за девять месяцев Общество
17:13 В Минском районе задержали серийного вора автозапчастей Регионы
17:08 Квартирант похитил у хозяйки $20 тыс. Эксперты установили его причастность по отпечаткам Регионы
17:05 Использование ИИ-сервисов создает дополнительные риски утечки данных и кибератак на пользователей Общество
16:57 Беларусь планирует увеличивать объемы производства и экспорта микроэлектроники Экономика
16:52 Поставка технологий, сборочные производства: какие проекты развивает Беларусь с другими странами Экономика
16:48 Дочь своего отца. Историк рассказал, как формировалась решительность и мудрость великой княгини Московской Софии Общество
16:44 Белорусы завоевали 17 наград молодежного чемпионата мира по шашкам в Турции Спорт
16:42 Беларусь и Китай расширяют авиасообщение Общество
16:37 В ЕАЭС задумались о создании системы высокоскоростных железных дорог Общество
16:37 В Беларуси в 2026 году выросло число выявленных киберугроз разных типов Общество
16:35 Депутат обозначил ключевые направления, на которых парламентариям ОДКБ нужно сконцентрировать усилия Общество
16:34 Белорусский ТЮЗ подписал меморандум о сотрудничестве с Московским театром им.Гоголя Культура
16:32 Опережающая стандартизация: как новые требования к продукции помогут развитию промышленности Экономика
16:23 В БГУ разработали гиперспектральную камеру для БПЛА с обработкой данных на борту Общество
16:23 "Спектакль - как сжатая пружина". Московский драмтеатр имени Гоголя представит в Минске "Преступление и наказание" Культура
16:20 По программе "Семейный капитал" на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов - Минтруда Общество
16:17 Какие фишинговые письма чаще открывают сотрудники организаций, рассказали эксперты по кибербезопасности Общество
16:12 Практикоориентированность и экономическая отдача. Иванец об актуальном положении научной сферы Беларуси Общество
16:09 Что движет подростками, вовлеченными в оборот детской порнографии, пояснили в УВД Общество
16:00 Итоги октября: крупные выигрыши в играх "Спорт-пари" Спорт
15:59 Ряд дефицитов пока не позволяет говорить о сформировавшейся мировой многополярности - Гигин Общество
15:59 В Беларуси запустили новый сервис для проверки спецразрешений на проезд габаритного транспорта Общество
15:52 Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби В мире
15:51 Число погибших при массовых ДТП в Болгарии увеличилось до 12, пострадали 50 человек В мире
15:48 Гомель и Ош стали городами-побратимами. В каких сферах планируют сотрудничать? Регионы
15:47 "Мы - максималисты и стремимся к большим победам". Призеров ЧМ по борьбе чествовали в Минспорта Спорт
Все новости
Все новости

Практикоориентированность и экономическая отдача. Иванец об актуальном положении научной сферы Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
10 ноября 2026, 16:12

Практикоориентированность и экономическая отдача. Иванец об актуальном положении научной сферы Беларуси

Андрей Иванец
Андрей Иванец
Андрей Иванец
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики" является серьезной площадкой не только для обсуждения научных проблем и междисциплинарных исследований, но и для выработки предложений, которые направлены на повышение практикоориентированности и экономической отдачи разработок для нашей страны. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец перед началом пленарного заседания форума, передает корреспондент БЕЛТА. 

Во время республиканского научно-практического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре, состоялось заседание шести секций. "Они направлены на обсуждение конкретных результатов практической деятельности наших ученых. В первую очередь, это взаимодействие вузовской, академической и отраслевой науки по направлениям, начиная от промышленных технологий, цифровых технологий, биомедицинских, химических, биотехнологий и ряда других приоритетных направлений, которые определены указом Президента нашей страны. Немаловажный аспект - то, что в рамках отдельной секции рассмотрены вопросы развития молодежной науки. Это тоже очень важно, потому что обеспечение кадрового потенциала, обеспечение преемственности поколений в науке является одним из основных условий стабильного функционирования научно-инновационной сферы", - сказал Андрей Иванец. 

Он отметил, что на форуме более 350 ученых представили свои разработки. На пленарном заседании представят наиболее яркие и серьезные из них в сфере робототехники, материаловедения, цифровых технологий в медицине. "Такие форумы для научного сообщества являются серьезной и важной площадкой не только для обсуждения научных проблем и междисциплинарных исследований, но и для выработки предложений, которые направлены на повышение практикоориентированности и экономической отдачи таких разработок для нашей страны", - добавил он. 

Министр подчеркнул, что в нашей стране создана достаточно большая цепочка подготовки кадров, начиная от школьной парты, отбора одаренных школьников, которые принимают участие в успешных международных предметных олимпиадах. "В этом году более 90% наших ребят, которые приняли участие в международных олимпиадах, вернулись с медалями. Это один из самых высоких показателей за год. Это говорит о том, что интеллектуальный потенциал у молодежи огромный. Безусловно, мы должны создавать преемственность в последующем на базе наших университетов. Для этого за последние полтора года уже создано 29 студенческих конструкторских бюро на базе ведущих технических вузов нашей страны, которые позволяют ребятам, начиная уже с первых курсов университета, приступать к тем работам, которые ведут взрослые ученые, и взаимодействию с реальным сектором экономики. Ну и, конечно, в последующем подготовка диссертационных исследований, кандидатских, докторских, - это тоже очень важный аспект, и мы уделяем этому особое внимание. Именно поэтому каждый второй грант, который выделяется на поддержку научных исследований, получают молодежные научные команды, которые объединяют аспирантов, докторантов и молодых ученых, работающих в вузовской науке", - отметил Андрей Иванец. 

Также, по словам руководителя ведомства, каждый преподаватель высшей школы должен быть по-настоящему вовлечен в науку. "Чтобы давать студентам современные знания в условиях быстрых технологических изменений, необходимо развивать научные исследования. Они помогают поддерживать высокий уровень профессорско-преподавательского состава. Поэтому, конечно, вводятся соответствующие поощрения. В этом году мы впервые проводим конкурс на лучшего молодого ученого года. Он будет поддерживать и научных руководителей тех ребят, которые станут победителями. Мы нацелены на преемственность поколений. В этой связи системная поддержка как уже состоявшихся ученых, так и молодежи с комплексным подходом позволят обеспечить действительно сбалансированный научный потенциал наших университетов", - подытожил Андрей Иванец. 

В Минске проходит республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики". Сначала работа велась в шести секциях, в настоящий момент проходил пленарное заседание. Площадка собрала ведущих ученых, академиков, профессоров, руководителей предприятий, профильных специалистов, а также студентов, магистрантов и аспирантов из всех регионов Беларуси. Актуальность тематики форума обусловлена необходимостью установления и укрепления деловых связей между университетами, научными организациями и предприятиями страны, а также демонстрации последних достижений вузов в передовых научно-технических областях.-0- 
Теги
Беларусь Иванец наука
Новости рубрики Общество
Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем
Фото из архива Свыше 670 позиций пополнили реестр опасной продукции Госстандарта за девять месяцев
Протоиерей Константин Монько с прихожанами Надевал поверх облачения орден Отечественной войны: история фронтовика, ставшего священником
Фото из архива Использование ИИ-сервисов создает дополнительные риски утечки данных и кибератак на пользователей
Игорь Марзалюк. Скриншот видео Дочь своего отца. Историк рассказал, как формировалась решительность и мудрость великой княгини Московской Софии
Фото из архива Беларусь и Китай расширяют авиасообщение
  • Главная
  • Практикоориентированность и экономическая отдача. Иванец об актуальном положении научной сферы Беларуси
    • Главное
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
    Регионы Беларуси и Кыргызстана определили направления сотрудничества на форуме в Минске
    Форум обеспечения безопасности проходит в Москве с участием высокопоставленной делегации Беларуси
    Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС
    Топ-новости
    Беларусь и Китай расширяют авиасообщение
    Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество
    Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД
    Хренин объяснил, почему теме противодействия БПЛА уделяется повышенное внимание
    Законопроект о деятельности профессиональных союзов внесен в Палату представителей
    МИД: пострадавшая в ДТП в Хорватии гражданка Беларуси получила легкие травмы
    У кошки с малой родины Президента появился дом в Жабинке
    По программе "Семейный капитал" на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов - Минтруда
    Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске
    Мошенничество, наркотики, терроризм. Как подростков втягивают в преступления через интернет
    "Мы - максималисты и стремимся к большим победам". Призеров ЧМ по борьбе чествовали в Минспорта
    Моральный риск при покупке станков с ЧПУ: почему гарантия не спасает от недобросовестности и как обезопасить сделку 
    В Беларуси ожидается рекордный намолот зерна с учетом рапса - Минсельхозпрод
    Беларусь намерена расширять сотрудничество с Кыргызстаном в экономической сфере
    СЭЗ "Брест" и зона высоких технологий китайского города Бэнбу разработали дорожную карту сотрудничества
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.