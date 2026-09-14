"Пожар и разгерметизация емкостей с аммиаком". В "Беллакте" прошли тактико-специальные учения

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Готовность всех служб к нештатным ситуациям на производстве проверили в процессе тактико-специальных учений, которые прошли в ОАО "Беллакт", сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.



Сценарий учений был максимально приближен к реальным условиям. По легенде, при проведении ремонтных работ в помещении аммиачно-холодильной установки произошло возгорание. Условное пламя быстро распространилось, из-за высокой температуры начали рушиться строительные конструкции, а следом произошла разгерметизация емкостей с аммиаком. В зону поражения попали три человека - они получили травмы, им срочно требовалась помощь.



Первыми на месте оказались дежурная смена и обслуживающий персонал установки: они знали оборудование и могли быстро оценить обстановку. В считаные минуты к месту условной ЧС прибыли подразделения Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и работники центральной районной больницы.



Спасатели сразу же развернули водяную завесу - специальный барьер из мелких капель воды, который помогает осаждать аммиачное облако и не дает ему распространяться дальше. Работники МЧС провели разведку и эвакуировали всех пострадавших из опасной зоны. Тем временем медики были готовы принять раненых и оказать первую помощь.



Параллельно отрабатывались другие действия: эвакуация остального персонала, ликвидация возгорания и контроль за состоянием оборудования.



Подводя итоги, начальник сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Волковысского райотдела МЧС Виталий Бутько отметил, что главная цель учений - отработать взаимодействие персонала предприятия и подразделений МЧС, и она была достигнута. Все участники справились со своими задачами, показали хорошую подготовку и умение действовать в команде.-0-