"> "Потрясающая архитектура и душевные песни". Прохор Шаляпин о любви к Беларуси

"Белорусы - очень трудолюбивый, добрый, теплый народ. Хочется пожелать, чтобы вы побольше отдыхали, ведь у вас такие замечательные санатории и заповедники, невероятная природа, шикарные леса. И я рад, что многие люди осознали, что надо любить свою родину", - подытожил он.-0-





Фото Яна Горбанюка

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Прохор Шаляпин рассказал журналистам, за что любит Беларусь, во время концерта "Душа народная", который прошел во Дворце спорта в Минске на "Душевном фестивале", передает корреспондент БЕЛТА."Я очень люблю Беларусь и рад, что тут меня принимают и понимают мой юмор. Здесь много чудесных, добрых воспоминаний. Мне нравится гулять по Минску, потому что в нем вольготно, чисто и очень красивая, потрясающая архитектура. Мало того, 3-4 года назад я ездил по маленьким городам и селам, и там даже постройки советского периода были отремонтированы, с хорошим звуком и светом, поэтому выступал в них с удовольствием. На любой заправке можно остановиться, поесть вкусной еды, и ты не отравишься. Качество всегда высокое", - сказал Прохор Шаляпин. Он также поделился, что его любимое белорусское блюдо - драники, а еще артист всегда привозит домой много белорусских конфет и сладостей и угощает ими своих близких."Через месяц я приеду сюда на концерт группы "Аура", ведь я дружу с Юлией Быковой и Евгением Олейником. Он потрясающий композитор, и его песни есть в моем репертуаре. Вышла дуэтная песня "Рекой" с Юлией Быковой. Еще он написал песню нам с Татьяной Булановой. Думаю, что скоро будет премьера", - добавил артист.Ему приятно, что сейчас в моду вернулись душевные песни. "В Беларуси всегда следили за этим, и у нас в России сейчас тоже на первый план выходит народная, добрая музыка", - подчеркнул Прохор Шаляпин. В его репертуаре можно найти не только музыку современных белорусских композиторов, но и такие песни, как "Купалинка".