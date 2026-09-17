По мнению аналитика, крепкая и сильная Европа в свое время составляла серьезную конкуренцию такому мощному государству, как США. Дело в том, что Америка в значительной степени утратила промышленный потенциал из-за вывоза капитала за границу. Президент США Дональд Трамп пытается решить эту проблему, поэтому процессы, происходящие в Европе и направленные на ее ослабление, выгодны Вашингтону.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители европейских стран в своем агрессивном раже и стремлении нанести поражение России потеряли всякое чувство меры. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал независимый военный аналитик Александр Алесин."Руководители европейских государств мыслят категориями сегодняшнего дня. У них одна цель: отбыв миссию в своей стране, подняться выше и перейти в институты Евросоюза. Мы неоднократно видели примеры, когда политики самого низкого качества с невысоким интеллектуальным уровнем, отработав в своих странах, поднимались выше, в европейские структуры, - сказал Александр Алесин. - Тем самым понижается качественный уровень управления всего Евросоюза. Это тупик для европейских стран, потому что происходит вырождение элит. Не только национальных, но и глобалистских".В этой связи Александр Алесин отметил: "В своем агрессивном раже европейские политики потеряли всякое чувство меры. Они собирают последние крохи и направляют Украине, чтобы та боролась с Россией".Он считает, что сосредоточенность Европы на конфликте с Москвой также выгодна США. Дело в том, что это позволяет Штатам приложить больше усилий для борьбы с главным конкурентом в лице Китая. "США хотят сосредоточить все силы на борьбе с Китаем, поэтому всякое распыление силы для их ослабевшего потенциала американцам крайне невыгодно", - подытожил военный аналитик.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.