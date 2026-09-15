Пострадавший во время инцидента в трамвае мужчина получает необходимое лечение - Мингорисполком 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оказывают помощь пострадавшему во время инцидента в минском трамвае мужчине, его состояние оценивается как стабильное. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.



Пациент поступил в одну из ведущих клиник столицы. "Команда наших врачей успешно провела хирургическое вмешательство. Операция выполнена в полном объеме, - рассказали в пресс-службе. - На текущий момент состояние пациента оценивается как стабильное, гемодинамические показатели в норме. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением в отделении торакальной хирургии - это стандартный и необходимый этап для правильного восстановления организма после такой нагрузки".



В комитете подчеркнули, что специалисты делают все возможное: проводится комплексная медикаментозная терапия, пациент получает необходимое лечение и уход в самом полном объеме.



Как сообщалось ранее, в Минске между двумя ранее не знакомыми мужчинами на остановке произошла словесная перепалка, после чего оба сели в трамвай, где ссора продолжилась. Во время конфликта 66-летний минчанин достал нож и направил в сторону 59-летнего мужчины, в результате чего он был ранен. 66-летний мужчина задержан. По факту проводится проверка.-0-