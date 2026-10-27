Постпреды стран СНГ обсудили реализацию договоренностей октябрьских саммитов 

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация договоренностей, достигнутых на заседаниях Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ в Туркменистане, стала ключевой темой заседания Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества, которое прошло в Минске. Об этом журналистам заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.



По его словам, главы государств на встрече в Авазе подтвердили важность дальнейшего развития сотрудничества в рамках Содружества и акцентировали внимание на активизации экономического взаимодействия. "Ключевой, фундаментальный аспект - это именно качественное и эффективное развитие нашего сотрудничества в сфере экономики", - отметил Игорь Петришенко. Он подчеркнул необходимость реализации конкретных экономических проектов и устранения барьеров во взаимной торговле для обеспечения устойчивого роста национальных экономик и совокупного валового внутреннего продукта на пространстве СНГ. Президент Беларуси также обращал внимание на то, что экономическое сотрудничество является важнейшей составляющей повышения благосостояния граждан стран Содружества.



Одним из важных итогов саммита стало заявление по случаю 35-летия образования СНГ. В нем обозначены направления дальнейшего стратегического взаимодействия, в том числе в сфере экономики и взаимных инвестиций, цифровизации, развития человеческого капитала, образования, молодежной политики, спорта и туризма. Главы государств также приняли заявления о сохранении исторической памяти и продвижении положительного образа Содружества в информационном пространстве, а также ряд документов, касающихся борьбы с преступностью и взаимодействия в пограничной сфере.



Как сообщил Игорь Петришенко, участникам заседания Совета постоянных полномочных представителей предстоит проанализировать выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами государств, главами правительств, министрами иностранных дел и членами Экономического совета СНГ. Документ охватывает сотрудничество в политической, гуманитарной и социальной сферах.



Еще одним направлением повестки стало укрепление взаимодействия СНГ и Евразийской экономической комиссии. В мае стороны подписали совместный план сотрудничества, предусматривающий реализацию системных мер в сфере кооперационных проектов, энергетики и взаимных инвестиций.



На выборах Президента Кыргызстана Игорь Петришенко возглавит Миссию наблюдателей от СНГ. Его кандидатуру согласовали 27 октября в Минске члены Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Выборы Президента Кыргызской Республики назначены на 27 января 2027 года. Предвыборная агитация официально начнется в конце декабря текущего года.



Предстоящая избирательная кампания будет отмечена рядом нововведений. В частности, для повышения прозрачности в день голосования впервые планируется развернуть Общественный центр наблюдения, доступ к которому получат обычные граждане, наблюдатели и представители СМИ.



Президентская избирательная кампания в Кыргызстане станет 137-й по счету для Миссии наблюдателей от СНГ. Планируется, что она приступит к работе в Бишкеке в начале января 2027 года.



Кроме того, постпреды рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия в рамках Содружества и практической реализации достигнутых договоренностей.-0-