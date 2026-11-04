4 ноября, Минск/корр. БЕЛТА/. Укрепление двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности от ЧС обсудили на встрече в Баку министры по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Азербайджана Вадим Синявский и Кямаладдин Гейдаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Вадим Синявский заверил, что белорусская сторона готова обеспечить все необходимое для выполнения взятых на себя обязательств. Он также поблагодарил главу МЧС Азербайджана за весомый вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Руководители ведомств подвели промежуточные итоги выполнения комплексного плана взаимодействия, охватывающего авиационное тушение пожаров, водолазные и горные спасательные работы, прогнозирование ЧС, ядерную и промышленную безопасность. Отдельно была подчеркнута многолетняя роль Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в подготовке кадров: с 2005 года обучение здесь прошли 800 азербайджанских специалистов, а в 2026 году продолжают учебу еще 42 гражданина.
Вадим Синявский высоко оценил организацию мирового первенства по пожарно-спасательному спорту в Баку и пригласил Кямаладдина Гейдарова на чемпионат мира в Минск. Также руководитель белорусского спасательного ведомства представил инициативу проведения Кубка СНГ.-0-
Общество
04 ноября 2026, 15:26
Поставку белорусской пожарной техники в Азербайджан обсудили главы спасательных ведомств
Скриншот видео МЧС
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