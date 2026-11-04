Поставку белорусской пожарной техники в Азербайджан обсудили главы спасательных ведомств

4 ноября, Минск/корр. БЕЛТА/. Укрепление двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности от ЧС обсудили на встрече в Баку министры по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Азербайджана Вадим Синявский и Кямаладдин Гейдаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.Первостепенное внимание на переговорах было уделено реализации договоренностей лидеров двух государств Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. В частности, речь шла о планируемой поставке 21 единицы пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства для нужд МЧС Азербайджана и о перспективах организации ее сборочного производства в Азербайджане. Были представлены наработки по производству белорусской высотной техники: автолестниц и подъемников высотой от 32 до 55 м.Вадим Синявский заверил, что белорусская сторона готова обеспечить все необходимое для выполнения взятых на себя обязательств. Он также поблагодарил главу МЧС Азербайджана за весомый вклад в развитие двустороннего сотрудничества.Руководители ведомств подвели промежуточные итоги выполнения комплексного плана взаимодействия, охватывающего авиационное тушение пожаров, водолазные и горные спасательные работы, прогнозирование ЧС, ядерную и промышленную безопасность. Отдельно была подчеркнута многолетняя роль Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в подготовке кадров: с 2005 года обучение здесь прошли 800 азербайджанских специалистов, а в 2026 году продолжают учебу еще 42 гражданина.Вадим Синявский высоко оценил организацию мирового первенства по пожарно-спасательному спорту в Баку и пригласил Кямаладдина Гейдарова на чемпионат мира в Минск. Также руководитель белорусского спасательного ведомства представил инициативу проведения Кубка СНГ.-0-