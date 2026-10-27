Пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы вырастет в Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября вырастет размер пособия по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или человеком с инвалидностью I группы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.





Размер пособия составит 100% БПМ - при уходе за одним нетрудоспособным (по 31 января 2027 года) - 535,7 рубля, 120% БПМ - при уходе за двумя и более нетрудоспособными (по 31 января 2027 года) - 642,84 рубля.





Обращаться за назначением необходимо в службу "Одно окно" местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.-0-