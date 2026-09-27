"Последствия не заставят себя ждать". МВД об ответственности за хайп и фейки в соцсетях

В числе многих социальных сетей особую популярность в последнее время завоевал Threads. Его наиболее активные пользователи - люди 30-40 лет. К сожалению, не все отдают отчет, какие мысли стоит оставить при себе, а какие выразить публично. В Threads публикуют от личных вопросов до жалоб и неподтвержденных обвинений.
"Если обладаете сведениями о совершении преступления или его приготовлении либо знаете о нарушении, в частности ПДД, располагаете видео, пожалуйста, есть чат-бот, сотрудники милиции и телефон 102. Но нет, к сожалению, люди хотят себя раскрутить. Они забывают об элементарном правиле: за все свои слова нужно отвечать. У нас были неоднократно выявлены в ходе мониторинга такие посты, за которые люди понесли административную ответственность. Хочу сказать, что можно быть привлеченным и к уголовной ответственности. Нужно думать головой, что размещаете в любой из социальных сетей. Последствия себя не заставят ждать. Закон для всех одинаковый", - сказала Наталья Сахарчук.
Она подчеркнула, что сотрудники милиции работают 24/7. Так же круглосуточно проводится мониторинг интернет-пространства. "Мы присутствуем везде и видим, что пишут. Если это информация, на которую необходимо реагировать, - реагирование происходит мгновенно", - заверила начальник управления информации и общественных связей МВД.-0-
Скриншот видео телеканала СТВ