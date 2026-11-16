Последний день уплаты единого имущественного платежа. Как оплатить быстро и без очередей?

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крайний срок уплаты единого имущественного платежа для физических лиц - 16 ноября, белорусам необходимо выполнить свои налоговые обязательства, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



"Этот платеж объединяет имущественные налоги за 2025 год. В него входят налог на недвижимость, земельный и транспортный налог. Обычно дедлайн наступает 15 ноября. Однако в 2026 году эта дата выпала на выходной день, поэтому срок переносится на первый рабочий день - понедельник, 16 ноября", - отметили в МНС.



Оплатить быстро и без очередей можно через систему ЕРИП (самый популярный и удобный способ), а также через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте МНС. Также оплата доступна в кассах банков или отделениях "Белпочты".



В МНС поделились инструкцией, как найти платеж в ЕРИП: Платежи и переводы - Система "Расчет" (ЕРИП) - Налоги - свой город/район - ИМНС по месту регистрации - Единый имущественный платеж - УНП. Узнать свой учетный номер плательщика (УНП) можно на официальном сайте МНС, воспользовавшись электронным сервисом "Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)", либо посмотреть УНП в извещении. Более быстрый способ оплаты через ЕРИП - по QR-коду, указанному в извещении.-0-