Порядок ведения и хранения трудовых книжек напомнили в Минтруда





Вести трудовые книжки нужно на всех, кто работает свыше пяти дней, если эта работа для них основная, в том числе на впервые поступающих на работу. Исключение предусмотрено только если наниматели - физические лица (например, индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, субъект агроэкотуризма). Они не оформляют и не заполняют трудовые книжки своим работникам. Например, при работе у индивидуального предпринимателя запись в трудовую книжку работника не вносится, даже если это основное и первое место работы.





Оформление, ведение и хранение трудовых книжек организует наниматель. Заполнять книжки, вносить записи, вести учет и выдавать документы может уполномоченное им должностное лицо.





Работники, которые устраиваются на работу впервые, самостоятельно не приобретают бланки трудовых книжек. Трудовую книжку впервые поступающему на работу оформляет наниматель. При этом стоимость бланка трудовой книжки возмещается работником нанимателю по установленным правилам. Работник также оплачивает стоимость дубликата трудовой книжки или вкладыша к ней, в том числе путем удержания из заработной платы по его письменному заявлению, если такое удержание предусмотрено в коллективном договоре или ином локальном правовом акте. Если трудовая книжка утрачена по вине нанимателя, ее дубликат выдается без взимания стоимости с работника.





В ведомстве напомнили, что трудовая книжка остается основным документом о трудовой деятельности в случаях, когда ее ведение является обязательным. В ней отражаются сведения о выполняемой работе, постоянных переводах, увольнении, включая основание прекращения трудового договора, награждениях и поощрениях. Наличие данных в Фонде социальной защиты населения не отменяет обязанность нанимателя вести трудовую книжку. При приеме на работу она передается на хранение нанимателю, в связи с чем уполномоченное должностное лицо нанимателя выдает расписку в получении трудовой книжки, которая составляется в произвольной форме с указанием реквизитов нанимателя. О получении расписки работник расписывается в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. При увольнении документ должны выдать работнику в день увольнения (последний день работы).





Трудовая книжка помогает подтвердить периоды работы до введения персонифицированного учета. С 1 января 2003 года стаж и заработок для назначения пенсии подтверждаются сведениями персонифицированного учета. Поэтому важно проверять правильность записей: ошибки или пропущенные периоды могут потребовать дополнительных подтверждающих документов либо внесение исправлений (дополнений) в сведения трудовой книжки.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные правила ведения, хранения и оплаты трудовых книжек для нанимателей и работников рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.