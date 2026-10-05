5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минстройархитектуры скорректировало Инструкцию о порядке определения стоимости проведения государственной строительной экспертизы градостроительных проектов, проектной документации. Это предусмотрено постановлением ведомства от 16 июля 2026 года №57, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Документ вступает в силу с 4 января 2027 года. Постановление от 6 ноября 2015 года №32 признается утратившим силу.
Стоимость определяется в зависимости от того, идет ли речь о предоставлении градостроительных проектов, проектной документации впервые, после актуализации или с внесенными изменениями (в том числе с учетом замечаний экспертов после выдачи отрицательного заключения), для проведения повторной госстройэкспертизы.
В затраты не включается выполнение работ или услуг, предшествующих или сопутствующих разработке проектной документации.
Если речь идет об очередях строительства, то стоимость определяется по каждой из них отдельно с последующим суммированием. Также указаны случаи, когда стоимость проведения госстройэкспертизы градостроительного проекта не определяется.
Кроме того, инструкцией закреплены нормы затрат труда экспертов на проведение госстройэкспертизы проектной документации.
Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.-0-
Общество
05 октября 2026, 17:57
Порядок определения стоимости госстройэкспертизы меняется в Беларуси с 4 января
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