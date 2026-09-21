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Порядок обработки и приема налоговыми инспекциями электронных документов изменится в Беларуси с 1 октября

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 сентября 2026, 18:04

Порядок обработки и приема налоговыми инспекциями электронных документов изменится в Беларуси с 1 октября

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок обработки и приема налоговых деклараций и иных документов, представленных в виде электронного документа, изменится в Беларуси с 1 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

Конкретизированы положения по приему (отказу в приеме) налоговых деклараций, иных документов и порядок уведомления об этом плательщика. Так, будет отказано в приеме электронного документа, подписанного лицом, не являющимся законным или уполномоченным представителем плательщика. Обрабатываться такой документ не будет.

"Статьей 24 Налогового кодекса установлено, что плательщик может участвовать в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, через своего законного или уполномоченного представителя. Полномочия представителя подлежат документальному подтверждению",  - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, обозначены случаи, когда направляется отказ в приеме электронного документа. Один из них - имеются данные, что тайна личного ключа электронной цифровой подписи нарушена. Еще один случай - представление налоговой декларации за отчетный период, подвергаемый проверке, если это не связано с отражением в бухгалтерском или налоговом учете результатов проверки либо обстоятельств, которые наступили после начала проверки, но имеют отношение к подвергнутому проверкой периоду.-0-
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