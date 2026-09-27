Понедельник порадует теплом. По юго-западу Беларуси 28 сентября будет до +22°С

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов. Днем будет 15-20 тепла, по юго-западу - до 22 градусов.
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