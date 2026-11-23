23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Городецкий по решению главы государства назначен помощником Президента - инспектором по Гродненской области. В беседе с журналистами он рассказал об акцентах в работе и ожидаемых результатах, передает корреспондент БЕЛТА.
В центре внимания он намерен держать вопросы обеспечения качества жизни населения различных районов, а также результаты работы АПК, развитие которого требуется продолжать в соответствии с поставленными главой государства задачами. В первую очередь - с точки зрения выравнивания условий и результатов. Это касается, по его словам, перерабатывающей промышленности, реализации продукции переработки.
Журналисты спросили, будет ли, по его оценке, в Гродненской области работать легче, чем на предыдущей должности. Ведь на посту первого зампредседателя Брестского облисполкома нужно было выполнять поручения главы государства, а теперь - контролировать их выполнение. "Мне кажется, что главное - нашим общим опытом, знаниями, которые у нас есть, делиться с коллегами, чтобы эти знания и опыт приносили пользу всем. Неважно, в каком регионе работаешь, исполняешь или контролируешь. Важно, что мы делаем одно общее дело и это дело на благо наших людей", - подчеркнул Дмитрий Городецкий.-0-
Общество
23 ноября 2026, 14:13
Помощнику Президента - инспектору по Гродненской области задали вопрос с подвохом. Что он ответил?
Дмитрий Городецкий
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