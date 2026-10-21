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"Помощник, а не замена специалиста". Директор Азербайджанского музея искусств об использовании ИИ

Опубликовано:

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Общество
21 октября 2026, 17:36

"Помощник, а не замена специалиста". Директор Азербайджанского музея искусств об использовании ИИ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный интеллект - инструмент, который может помогать искусствоведу, но должен заменять специалиста. Таким мнением поделилась доктор философии в области искусствоведения, директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова во время II Международной научно-практической конференции "Музейные инициативы на пространстве СНГ" в Несвиже, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для искусствоведа ИИ - очень интересный инструмент. Например, орнамент ковра можно сопоставить с архитектурным декором, книжной миниатюрой, вышивкой или художественным металлом. Деталь костюма на живописном произведении - с реальным предметом из музейной коллекции. Возможно, система обнаружит параллель, которую исследователь не искал и поэтому не заметил. Но здесь важно не переоценивать технологию. ИИ может найти сходство. Однако объяснить, является ли оно случайным или действительно свидетельствует о художественных связях, влияниях, общей традиции, должен специалист", - сказала Ширин Меликова.

По ее словам, ИИ дает возможность быстро сопоставить произведение с огромным количеством изображений, найти похожую подпись, композицию, характер мазка или деталь, безусловно, расширяет инструментарий исследователя и помогает при экспертной оценке. Но в музейной работе слишком многое зависит от происхождения предмета, техники, материала, архивных данных, результатов реставрационного и технологического исследования - всего того, что невозможно свести только к анализу изображения. Большие возможности открываются и в реставрации. Можно сопоставлять фотографии произведения разных лет, выявлять изменения, моделировать утраченные фрагменты, показывать посетителю предполагаемый первоначальный вид произведения.

"Еще одна опасность повсеместного использования ИИ заключается в том, что он способен создавать настолько убедительные реконструкции, что со временем граница между документально подтвержденным материалом и компьютерной версией может просто стереться. Но еще серьезнее эта проблема становится, когда речь идет о текстах. ИИ может ошибаться в датировках, именах, атрибуциях, приводить несуществующие факты и даже ссылки. Если такой текст не пройдет профессиональную проверку и будет опубликован - в каталоге, на музейном сайте, в экспозиции или научной статье, - он сам постепенно может превратиться в источник. На него начнут ссылаться другие авторы, затем эти сведения попадут в новые публикации и базы данных и через несколько лет установить происхождение первоначальной ошибки будет уже значительно сложнее", - добавила директор Азербайджанского национального музея искусств.

Она подчеркнула, что музей отличается от многих других источников информации уровнем доверия. Если человек видит изображение в социальной сети, он уже привык задаваться вопросом, настоящее оно или нет. В музейном зале такой вопрос возникает значительно реже. Сам факт присутствия изображения в экспозиции придает ему определенную степень достоверности. "Поэтому одной из первых практических норм, которые нам необходимо выработать, должна стать понятная маркировка контента, созданного или существенно измененного с помощью искусственного интеллекта. Причем недостаточно просто написать: "Создано с помощью ИИ". Если перед нами реконструкция, посетитель должен понимать, на чем она основана. Есть ли достоверные изображения, письменные источники, археологические материалы, аналогичные произведения или это преимущественно художественная версия. И это уже вопрос не технологии, а профессиональной этики", - отметила Ширин Меликова.

По ее словам, несколько лет назад при обсуждении цифровизации музеев основной вопрос звучал довольно просто: помогает ли технология лучше понять предмет и делает ли она музей более доступным для посетителя? С искусственным интеллектом ситуация становится сложнее, потому что технология теперь способна сама создавать содержание. "Поэтому, думаю, нам не нужно ни бояться ИИ, ни стремиться использовать его везде только потому, что сегодня это модно. Гораздо важнее понимать, какую конкретную музейную задачу он решает и насколько мы можем доверять полученному результату", - подытожила она.-0-
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