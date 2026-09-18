Помощь в первые минуты после происшествия имеет решающее значение для спасения жизни - Минздрав 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь, оказанная в первые минуты после происшествия, существенно повышает шансы на спасение жизни и восстановление пострадавшего. На это обратил внимание начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Дмитрий Лях на пресс-конференции, посвященной Единому дню безопасности, который будет отмечаться 24 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.



Минздрав присоединится к проведению Единого дня безопасности. С участием медработников на тематических площадках, организованных в том числе совместно с МЧС, будут проводиться обучающие мероприятия по оказанию первой помощи. "Первые минуты после происшествия имеют зачастую решающее значение, поэтому очевидец, который умеет оказать первую помощь, может существенно повысить шансы пострадавшего на восстановление", - сказал Дмитрий Лях.



Представитель Минздрава отметил, что с этой целью в Беларуси формируется единая государственная система обучения населения методам оказания первой помощи. В 2023 году Министерством здравоохранения были созданы учебно-тренировочные центры на базе учреждений образования, включая медицинские университеты и колледжи. Координатором государственной системы обучения является Белорусский государственный медицинский университет.



"Основная цель - максимально расширить охват населения для обучения навыкам первой помощи, чтобы повысить готовность граждан к действиям до прибытия медицинских работников. Учения направлены прежде всего на формирование практических навыков сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, помощи при травмах, нарушении проходимости дыхательных путей, утоплении и других состояниях, угрожающих жизни", - подчеркнул Дмитрий Лях.



"Также проводится работа по переходу к единым современным алгоритмам оказания первой помощи для населения, преподавателей, медицинских работников и диспетчеров скорой медицинской помощи", - добавил он.



В числе акций, которые позволяют обучить население первой помощи, Дмитрий Лях назвал республиканский образовательный проект "Запусти сердце", который проводится при поддержке министерств здравоохранения, образования и Республиканского клинического медицинского центра. "Десятиклассников по всей стране обучали базовым навыкам сердечно-легочной реанимации на современных тренажерах в симуляционных центрах. За два сезона в проекте приняли участие более 38 тыс. школьников. Это одна из крупнейших программ обучения первой помощи", - отметил представитель Минздрава.



Помимо этого, Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования ведется работа по актуализации программ медицинской подготовки для школьников 10-11 классов и по программам обучения водителей при их подготовке и переподготовке.-0-