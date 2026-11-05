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"Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы

Опубликовано:

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Общество
05 ноября 2026, 15:35

"Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы

Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каковы сегодня приоритетные направления работы Молодежного совета при Совете Республики и чего его участники добились за два года, во время заключительного заседания рассказала председатель Молодежного совета Алина Ретькова, передает корреспондент БЕЛТА.

"За эти два года мы работали по пяти ключевым направлениям, участвовали в мероприятиях Совета Республики, развивали региональное и международное сотрудничество, работали над законодательными инициативами, а также проводили собственные молодежные проекты и мероприятия. За период работы мы приняли участие в 442 личных приемах граждан. Из них около 300 были проведены членами Совета Республики. Для нас этот опыт стал самым честным уроком, который мы могли получить за период работы Молодежного совета. На приемах мы видели, с какими вопросами люди приходят к парламентариям и как эти вопросы решаются", - сказала Алина Ретькова.
По ее словам, в 2026 году совет получил два поручения. "Для нас это стало очень хорошей практикой взять конкретную, пусть и небольшую задачу, но довести ее до конца и самим отвечать за результат. Первое поручение касалось предприятия "Фауна города". Мы побывали там, узнали, чего не хватало данному учреждению, и после этого купили все необходимое и передали для безнадзорных животных. Второе было связано с работой с ребятами из учебных заведений закрытого типа. С июля этого года мы каждый месяц приезжали в Могилевское профессионально-техническое училище №2 деревообработки и проводили мероприятия на тему профилактики наркотиков и мошенничества в интернете. Такая же встреча у нас прошла и в Кривичском училище. Дальше эта работа продолжится в Жлобине и Могилеве. Мы понимаем: таким ребятам особенно нужно, чтобы с ними говорили на равных, и рады, что у нас получилось выстроить такое конструктивное сотрудничество с данными учреждениями образования", - подчеркнула Алина Ретькова.

Кроме того, за два года было организовано около 3700 мероприятий. Почти каждый день где-то в стране член нашего совета говорил с молодежью. Среди важных реализованных проектов - Единый парламентский день, когда каждый третий четверг месяца они выходили к школьникам, студентам и молодым работникам, чтобы обсудить различные вопросы. 
Особое внимание они уделили сохранению исторической памяти. "Мы обновили викторину "Нам дано право помнить", сами придумали военно-патриотический квест "Код памяти". Через 22 города и района нашей страны прошел проект "Флаг Победы", в ходе которого приводили в порядок территорию у мемориалов, проводили торжественные концерты и встречи и передавали флаг с востока страны на запад как символ того пути, который прошли наши деды и прадеды", - добавила председатель Молодежного совета.

Были реализованы и собственные инициативы. Во время проекта "Не навреди", представители здравоохранения учили молодежь оказывать первую помощь, проект "Познай творческую Беларусь!" дал возможность множеству ребят познакомиться с нашими артистами, художниками, писателями и коллективами. Вместе с Синодальным отделом по делам молодежи Белорусской православной церкви был реализован духовно-нравственный проект "Сила Слова", а проект "Молодежь в праве" помог провести серию встреч с молодыми адвокатами. Летом этого года также запустили творческий проект "Зубр объединяет поколения". Лучшие работы уже скоро попадут в Музей зубра в Бресте. Благодаря лидерской платформе "Команда будущего" в октябре 2026 года сразу 210 молодых людей со всей страны начали знакомиться с образовательной серией тренингов и мастер-классов. Важнейшим направлением стали и поисковые экспедиции: совместно с российскими коллегами активисты приняли участие в работах на месте крушения самолета летчика Степана Шутько в Псковской области, где были найдены останки красноармейцев.
Стратегическим партнером Молодежного совета выступает Палата молодых законодателей при Совете Федерации России: активисты участвовали в Форумах регионов Беларуси и России, выступали на пленарных заседаниях в Москве, присоединились к форумам в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Развивается диалог с молодежными парламентами Узбекистана, Зимбабве, где состоялась встреча с руководством страны и подписано соглашение с Африканским конгрессом молодежи, а также Венесуэлы, Кыргызстана, Азербайджана, Египта и Сербии.

Алина Ретькова подчеркнула, что также прошли акции и мероприятия, приуроченные к Году благоустройства и Году белорусской женщины. Среди них республиканская акция "Чистый двор - комфортная жизнь", форум "Женская энергия для большого дела" и платформа для женщин "Территория РОСТа", в ходе которой прошло 28 встреч, большинство из них - в регионах. 

Работа Молодежного совета была направлена на усиление регионального и международного сотрудничества, развитие молодежной политики Союзного государства, темы волонтерства, искусственного интеллекта, общественных объединений, здравоохранения, экологии, трудового права и социальной защиты.-0-

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