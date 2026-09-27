Помните девушку, которая родила тройню и попросила у Лукашенко квартиру? Вопрос решился за пару недель

С момента публикации видео прошло буквально пару недель, и молодая семья получила заветную квартиру.
Наталья Кочанова назвала историю Ангелины Каминской уникальным случаем: все-таки тройня рождается не так часто. "Нашим многодетным семьям не стоит беспокоиться: в любом случае семья получит жилье", - заверила председатель Совета Республики.
"При этом учитываются определенные факторы - например, наличие жилья в собственности, семейный доход. На совещании у главы государства прозвучало: должна быть выстроена четкая система. Она у нас и есть в стране. Сегодня забота о тех, кто создает семью, о семьях, воспитывающих детей, о семьях, которые имеют деток, в нашем государстве очень серьезная", - отметила Наталья Кочанова.
"Поэтому мы будем счастливы, если у нас будут рождаться и тройни. Можно не беспокоиться: все эти вопросы будут решены, в этом нет никакого сомнения", - добавила она.-0-