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"Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 20:53

"Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь к малой родине, память о прошлом, гордость за свою страну и желание строить ее будущее - такие чувства испытывают участники молодежного форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" в столичном Дворце спорта. Корреспондент БЕЛТА пообщался с представителями молодежных организаций и студентами о том, что для них значит День народного единства.
Одним из символов преемственности поколений на форуме стало красное знамя конца 1930-х - начала 1940-х годов, которое, предположительно, участвовало в освободительном походе Красной армии и местных народных собраниях на территории Белостокского края и нынешней Гродненской области в сентябре 1939 года. Впервые в истории суверенной Беларуси оно представлено на торжествах ко Дню народного единства как один из главных символов праздника.

"Для нас это праздник любви и единения"

Анастасия Куликовская приехала на форум из Глубокого. По ее словам, история родного города тесно связана с событиями, которые напоминают о значении единства. "Город Глубокое ощутил на себе весь масштаб единства, потому что мы были под оккупацией Польши. Было тяжелое время, поэтому мы празднуем с радостью. Для нас это праздник любви и единения", - рассказала она.
На форум Анастасия приехала представлять свой район и знакомиться с молодежью из разных уголков Беларуси. По ее словам, такие встречи дают возможность обменяться идеями и обсудить новые проекты, которые затем можно реализовать на местах. "Очень приятно увидеться, поговорить, обсудить какие-то планы. У кого-то есть идеи, кто-то что-то уже внедрил. Вот с этими идеями поедем к себе в Глубокое", - поделилась она.

"Самое лучшее место - там, где родился"

Особое значение родной земле придает Полина Корнева - студентка пятого курса Белорусского государственного медицинского университета, лауреат Национальной литературной премии Республики Беларусь. В своих произведениях молодая автор часто обращается к теме малой родины, размышляя о том, почему именно родные места остаются для человека особенными. "Нигде ты не будешь чувствовать себя по-настоящему дома, как у себя на земле", - отметила Полина.
Поездки за границу помогли ей особенно остро ощутить связь с родным краем. По ее мнению, молодые авторы могут через творчество поддерживать интерес к Беларуси и показывать, насколько близкими и значимыми могут быть родные места. "Самое лучшее место там, где родился", - считает собеседница.
Полина подчеркнула, что День народного единства - повод обратиться к истории, культурному наследию и общим ценностям, которые связывают белорусов. "Если мы не будем этого делать, просто перестанем существовать как нация. Именно поэтому нам нужно как можно больше обращенных к нашей истории мероприятий, которые помогают нам помнить", - сказала она.

"Мы - будущее нашей страны"

Елена Шаркович, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, приехала на форум в надежде получить новые знания и яркие эмоции. Такие мероприятия, по ее мнению, помогают молодым людям осознать свою роль в развитии государства и почувствовать ответственность за его будущее. "Это наше будущее, наше развитие и то, что нам действительно нужно продвигать, отмечать и для чего надо проводить такие праздники, форумы, собрания, где собираются все партии, молодежные организации. Потому что мы - будущее нашей страны", - подчеркнула она.
"Важно, чтобы молодежь знала историю"

Роман Марченко, член регионального движения "Искра" партии "Белая Русь", приехал на праздник из Витебска. Для него День народного единства прежде всего связан с историей воссоединения белорусских земель. "Для меня это день, когда Красная армия освободила Западную Беларусь, когда наша страна полностью воссоединилась", - рассказал он.
Роман считает важным, чтобы молодое поколение изучало историю своей страны, понимало, какие события предшествовали формированию современной Беларуси, и сохраняло интерес к ее прошлому.
Встречи молодежи со всей страны на форуме стали для участников возможностью поделиться личными историями, взглядами и планами. В их рассказах День народного единства предстает не только как памятная дата, но и как повод задуматься о родных местах, культурных корнях и собственном вкладе в будущее Беларуси. А историческое знамя, впервые представленное в торжественном церемониале суверенной Беларуси, стало зримым напоминанием о связи поколений и общей истории.-0-

Фото Максима Гучека, Виталия Пивоварчика
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