Ноябрьские спецпредложения созданы не только для повседневных покупок - сейчас отличное время приобрести квадратные метры под свой проект по выгодной стоимости. До конца месяца при покупке помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" вас ждет выгода до 15% при условии быстрой оплаты!

Кроме того, по условиям осеннего предложения покупателям доступны:

- рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,

- рассрочка от застройщика на срок до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,

- партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода.

Условия "черной пятницы" распространяются на коммерческие помещения, расположенные в жилых домах и многофункциональных зданиях комплекса "Минск-Мир".

Срок действия акции -до30 ноября 2026.

Ищете надежный способ сохранить и приумножить капитал или хотите запустить бизнес в местах с высоким трафиком?

Выбирайте функциональные помещения под магазины, офисы, салоны или кафе в обжитых кварталах динамичного района.

Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость можно узнать по короткому номеру 7675.

Коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" преимущественно располагаются на минус первых, первых и вторых этажах.

Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:

высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,

качественная тепло- и шумоизоляция,

центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,

удобные подъездные пути и пандусы перед входом.

Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству.

Уникальный формат: коммерция с собственными террасами

В готовых и заселенных кварталах комплекса представлены помещения, объединяющие функциональность современного офиса и редкое превосходство - наличие собственных открытых террас.

Приватная терраса расширяет сценарии использования пространства: это готовое решение для обустройства зоны отдыха сотрудников, летнего лаунжа, клиентской террасы, уютного кофейного поинта или креативного пространства для проведения презентаций.

Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней развитой инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр - площадка, которая свяжет деловое сообщество в Беларуси и за ее пределами. МФКЦ станет центром, объединяющим бизнес, инвестиции, технологии и новые возможности.

Соседство с объектом такого масштаба повышает статус недвижимости и создает надежную основу для уверенного роста стабильный рост арендных ставок в ближайшей перспективе.

Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, поликлиники, медицинские центры, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы детские площадки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, продовольственные магазины, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.

Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро, 14 маршрутов наземного транспорта, расположено более 10 остановок.

Станции метро "Ковальская Слобода" и "Аэродромная" позволяют добраться до исторического центра города всего за 5-7 минут. Станция "Аэродромная" интегрирована непосредственно в структуру торгового центра Avia Mall.

В "Минск-Мире" есть все для комфортной жизни и бизнеса!

Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".

Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, которое решает сразу две ключевые задачи:

для предпринимателей - запуск проекта в локации с большим количеством активного населения;

для инвесторов - приобретение актива с высоким доходом от сдачи в аренду и перспективой роста капитализации.

Специальное предложение в дни "черной пятницы" действует до 30 ноября.

Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения с выгодой до 15% при условии быстрой оплаты.

Удобные финансовые инструменты:

оплата собственными средствами,

с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4% в течение льготного периода,

рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,

рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.

Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях "черной пятницы" можно обратиться к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465 или к региональным представителям компании-застройщика.

Приходите в офис по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.

"МИНСК-МИР" - ЛОКАЦИЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!