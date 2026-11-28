Ноябрьские спецпредложения созданы не только для повседневных покупок - сейчас отличное время приобрести квадратные метры под свой проект по выгодной стоимости. До конца месяца при покупке помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" вас ждет выгода до 15% при условии быстрой оплаты!
Кроме того, по условиям осеннего предложения покупателям доступны:
- рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,
- рассрочка от застройщика на срок до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
- партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода.
Условия "черной пятницы" распространяются на коммерческие помещения, расположенные в жилых домах и многофункциональных зданиях комплекса "Минск-Мир".
Срок действия акции -до30 ноября 2026.
Ищете надежный способ сохранить и приумножить капитал или хотите запустить бизнес в местах с высоким трафиком?
Выбирайте функциональные помещения под магазины, офисы, салоны или кафе в обжитых кварталах динамичного района.
Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость можно узнать по короткому номеру 7675.
Коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" преимущественно располагаются на минус первых, первых и вторых этажах.
Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:
- высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,
- качественная тепло- и шумоизоляция,
- центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,
- удобные подъездные пути и пандусы перед входом.
Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству.
Уникальный формат: коммерция с собственными террасами
В готовых и заселенных кварталах комплекса представлены помещения, объединяющие функциональность современного офиса и редкое превосходство - наличие собственных открытых террас.
Приватная терраса расширяет сценарии использования пространства: это готовое решение для обустройства зоны отдыха сотрудников, летнего лаунжа, клиентской террасы, уютного кофейного поинта или креативного пространства для проведения презентаций.
Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней развитой инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр - площадка, которая свяжет деловое сообщество в Беларуси и за ее пределами. МФКЦ станет центром, объединяющим бизнес, инвестиции, технологии и новые возможности.
Соседство с объектом такого масштаба повышает статус недвижимости и создает надежную основу для уверенного роста стабильный рост арендных ставок в ближайшей перспективе.
Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, поликлиники, медицинские центры, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы детские площадки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, продовольственные магазины, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.
Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро, 14 маршрутов наземного транспорта, расположено более 10 остановок.
Станции метро "Ковальская Слобода" и "Аэродромная" позволяют добраться до исторического центра города всего за 5-7 минут. Станция "Аэродромная" интегрирована непосредственно в структуру торгового центра Avia Mall.
В "Минск-Мире" есть все для комфортной жизни и бизнеса!
Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".
Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, которое решает сразу две ключевые задачи:
- для предпринимателей - запуск проекта в локации с большим количеством активного населения;
- для инвесторов - приобретение актива с высоким доходом от сдачи в аренду и перспективой роста капитализации.
Специальное предложение в дни "черной пятницы" действует до 30 ноября.
Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения с выгодой до 15% при условии быстрой оплаты.
Удобные финансовые инструменты:
- оплата собственными средствами,
- с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4% в течение льготного периода,
- рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,
- рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях "черной пятницы" можно обратиться к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465 или к региональным представителям компании-застройщика.
Приходите в офис по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.
"МИНСК-МИР" - ЛОКАЦИЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!