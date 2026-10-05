Получить помощь, заказать дрова и узнать о рубках: в белорусских лесах устанавливают спецзнаки

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Беларуси начали массово устанавливать специальные знаки с информацией о лесохозяйственных работах. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.



"Теперь гражданам не придется искать контакты лесничеств, чтобы выяснить, какое лесохозяйственное мероприятие проводится на том или ином участке леса. Информация размещена на паспорте объекта", - отметили в пресс-службе.



На знаке также находится QR-код, по которому можно найти дополнительную информацию: узнать подробнее о лесохозяйственном мероприятии или рубке, ознакомиться с картой запретов и ограничений на посещение лесов, заказать дрова онлайн и прочитать, что делать, если человек заблудился в лесу.



Информационные знаки устанавливаются по единому макету и образцу. Как отметили в ведомстве, главная цель - повышение эффективности работы с населением, а также помощь тем, кто заблудился в лесу.-0-