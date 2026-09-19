"Получилось, что мы в прихожей". Спицын развенчал миф о равенстве в общеевропейском доме

"Запад на протяжении столетий, с момента открытия Америки, строил свое благосостояние на нещадной эксплуатации колоний. Он грабил их, не стесняясь ни форм, ни методов, ни выражений. А потом навязывал свои представления о мироустройстве всему остальному миру. Мол, если у вас нет нашей западной модели демократии, значит, вы тоталитарное государство, - сказал Евгений Спицын. - И нам это вдалбливали в голову особенно активно в годы горбачевской перестройки, когда заявили о том, что нам не надо делить хрупкий общий дом всего человечества и топить человеческую цивилизацию в каких-то мнимых классовых различиях". "Запад на протяжении столетий, с момента открытия Америки, строил свое благосостояние на нещадной эксплуатации колоний. Он грабил их, не стесняясь ни форм, ни методов, ни выражений. А потом навязывал свои представления о мироустройстве всему остальному миру. Мол, если у вас нет нашей западной модели демократии, значит, вы тоталитарное государство, - сказал Евгений Спицын. - И нам это вдалбливали в голову особенно активно в годы горбачевской перестройки, когда заявили о том, что нам не надо делить хрупкий общий дом всего человечества и топить человеческую цивилизацию в каких-то мнимых классовых различиях".

В этой связи историк отметил, что руководителю Советского Союза Михаилу Горбачеву внушили мысль о том, что все живут в "едином человеческом общежитии". "Более того, внушили, что нужно сбросить с себя бремя классового подхода, бремя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Предложили жить вместе в едином общеевропейском доме. И Горбачев уверовал в это. А потом в это уверовали и многие другие. Мол, мы же по своей природе европейцы, такие же христиане. Подумаешь, немного церковные догматы разнятся, но по своему психотипу и мышлению мы ближе к европейцам, чем к тем же китайцам. А получилось, что мы в этом доме, но только в прихожей", - констатировал он.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассказы об общеевропейском доме, особенно часто звучавшие в годы перестройки, не имели ничего общего с действительностью и были навязаны Западом. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил историк Евгений Спицын.