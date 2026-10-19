Получили до 24 лет: вступил в силу приговор супругам, готовившим убийства 42 человек





Сообщается, что осужденные объединились в устойчивую организованную группу и разработали совместный преступный план по лишению жизни 42 лиц. Они действовали под руководством сына и из мести за привлечение его к уголовной ответственности за совершенные им особо злостное хулиганство и умышленное причинение потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения. В список потенциальных жертв были включены судьи, прокуроры, другие сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, потерпевшие по делу, другие граждане, а также их близкие, которые ранее участвовали в производстве по уголовному делу их сына.





В процессе подготовки к убийствам участники группы с апреля 2020 года по август 2024 года приобрели и изготовили огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Собрали необходимую информацию о потерпевших. Изучили возможные пути отхода после совершения преступлений. Супругов задержали и пресекли их противоправную деятельность в августе 2024 года правоохранители.





Производство по уголовному делу в отношении руководителя преступного сообщества, в том числе по факту самостоятельно совершенных им 8 ноября 2021 года убийства и покушения на убийство по пр.Рокоссовского в Минске, прекращено Минским областным судом 24 декабря 2025 года в связи с его смертью.





За приготовление в составе организованной группы к убийству двух и более лиц, а также их близких в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенному общеопасным способом, незаконные действия в отношении оружия и его компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 и 22 года соответственно без штрафа.





В ходе судебного разбирательства супруги свою вину не признали - они и их защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда с учетом мнения прокурора, участвовавшего в апелляционном рассмотрении дела, доводы жалоб признаны несостоятельными, а приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда от 6 июля 2026 года в отношении супругов, которым инкриминировались приготовление к убийствам и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.