16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки польские контролирующие службы оформили 25% транспорта от нормы. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
По данным на 10.00, въезда в Польшу ожидают 510 фур. Сопредельная сторона в пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформила лишь 12% большегрузов. Перед погранпереходом "Кукурыки" ("Козловичи") находятся 380 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Польшу проследовало 24% авто от нормы.
Въезда в ЕС перед польскими погранпереходами "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и "Тересполь" ("Брест") ожидают более 620 легковушек. Их сотрудники за 24 часа оформили 26% легкового транспорта.-0-
Общество
16 сентября 2026, 11:03
Польские контролирующие службы оформили за сутки 25% транспорта от нормы - ГПК
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