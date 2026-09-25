Политолог призвал понимать разницу между истинными политиками, которые действуют в национальных интересах своего государства, и политиканами. Он также напомнил о том потоке фейковой информации о положении Беларуси и ее лидере, который обрушился на страну извне. Политолог призвал понимать разницу между истинными политиками, которые действуют в национальных интересах своего государства, и политиканами. Он также напомнил о том потоке фейковой информации о положении Беларуси и ее лидере, который обрушился на страну извне.





"И Президент Беларуси, даже после того, как абсолютно непорядочно в отношении нас поступали европейские лидеры, действует исключительно в интересах нашей страны, готов со всеми договариваться и находить общий язык. Не наша позиция - действовать в ущерб собственным национальным интересам, интересам народа, закрывая порты и транзит. К примеру, та же Польша хорошо зарабатывала только на железнодорожном транзите", - обозначил он, указывая на явную антинациональную политику страны-соседки, пусть и под частичным внешним управлением.





Вадим Боровик назвал доводы в поддержку белорусской политики здравого смысла. "Мы живем под мирным небом. Да, нас обещали поставить на колени санкциями, а у нас с 2020-го года - ежегодный рост доходов населения, все социальные выплаты обеспечены, строительство растет. Так мы все работаем", - указал он.





"Наша политика здравого смысла является примером и для наших европейских соседей", - резюмировал он, отмечая политический тренд на диалог и некоторую оттепель на внешнем контуре.-0-





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