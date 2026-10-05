Поликлиники и центры иммунопрофилактики. Где привиться против гриппа бесплатно

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Она порекомендовала обращаться в поликлиники по месту жительства, центры иммунопрофилактики. В период активного проведения прививок вакцин против гриппа достаточно.
Вакцин, которые доступны гражданам за счет их собственных средств, также достаточно. Поэтому прививаться можно и на внебюджетной основе.
Наталья Климович добавила, что предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать вакцинацию на своих базах.-0-