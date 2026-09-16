Пока у нас есть материнские корни нашей Родины - нация живет - Шпилевская

В завершение она подчеркнула роль семьи в сохранении национальной идентичности. "В наших силах - в силах матерей, белорусских женщин - рассказать молодому поколению, кто мы. Где-то на кухне за чашкой чая, где-то как преподавателю истории, где-то как идеологу на предприятии. Просто объяснить подрастающим поколениям, кто мы и как ценно то, что мы есть", - подытожила Ольга Шпилевская.-0-





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16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березе 16-17 сентября проходят мероприятия ко Дню народного единства. Во время дискуссионной площадки "Открытое знание" своим мнением о важности сохранения культурного кода поделилась председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская, передает корреспондент БЕЛТА."Так устроена белорусская женщина: любое историческое событие она пропускает через себя, через свою семью, через преломление на маленькую родину. А маленькая родина - это и есть семья. Из наших маленьких родин строится большая Родина, имя которой Беларусь", - отметила Ольга Шпилевская.Ее собственная семейная история связана с событиями 1939 года. "Если бы не было 1939 года, меня бы, возможно, не было. Я родилась буквально на границе. Во мне намешаны четыре крови моих бабушек и дедушек - Западная Украина, Беларусь, Польша и Россия. И все же они всегда говорили, что они белорусы. Так и я всегда буду белоруской. И мои дети, и внуки, и правнуки будут белорусами", - сказала председатель БСЖ.Говоря о событиях межвоенного периода, Ольга Шпилевская подчеркнула, что с 1921 года жители Западной Беларуси переживали не только политическое давление, но и попытку уничтожения культурного кода. "Мы много говорим о геноциде. Геноцид - это физическое уничтожение. Этноцид - медленное убийство, стирание культурного кода, уничтожение нации, стирание из памяти истории того, кто ты. Это боязнь мамы сказать ребенку, что он белорус. Именно этому подвергались наши люди на территории Западной Беларуси с 1921 года. И это нам удалось предотвратить. Физическое уничтожение - это больно и страшно, но уничтожение ментальное - еще страшнее. Пока у нас есть корни - материнские, корни нашей Родины - нация живет", - рассказала она.Ценность Дня народного единства, по мнению Ольги Шпилевской, станет еще более очевидной для будущих поколений. "Праздник молодой, но его значение мы оценим позже. И даже, наверное, не мы, а наши дети, внуки и правнуки. Потому что именно сейчас нам удается сохранить не только территорию, но и нас как белорусов, как нацию, чтобы мы с гордостью говорили об этом, передавая своим детям эту историю", - подчеркнула она.Спикер напомнила, что географическое положение Беларуси всегда делало ее объектом внешних интересов. "Наше положение - и плюс, и минус. Мы всегда будем кому-то мешать: кому-то пройти на Восток, кому-то - на Запад. История разъединения повторялась в 1921, 1939 годах и так далее. Всегда будут попытки сделать так, чтобы мы перестали понимать, кто мы", - отметила председатель БСЖ.