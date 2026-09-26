



"По оперативной информации, поступившей от ОАО "РЖД", по техническим причинам 26 сентября поезд №489 Анапа - Минск отправлением из Анапы 24 сентября в 21.32 и прибытием в Минск 26 сентября в 17.10 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Смоленск, Орша-Центральная до Минска", - рассказали в пресс-центре.





Для доставки пассажиров, ранее купивших проездные документы от станций участка Гомель - Минск, будет назначен поезд №691 Гомель - Минск с остановками поезда №489 Анапа - Минск отправлением в 12.53.





Для доставки пассажиров, следующих в составе поезда №489 Анапа - Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель - Осиповичи, будет назначен поезд №692 Минск - Гомель, расписание которого объявят дополнительно.





"Время прибытия поезда №489 Анапа - Минск на конечную станцию Минск-Пассажирский также прорабатывается с российской стороной и будет объявлено дополнительно. Более подробную информацию о времени прибытия и отправления данных поездов можно узнать в контакт-центре БЖД по телефону 105", - проинформировали в пресс-центре.





В БЖД просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносят извинения за причиненные неудобства.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд из Анапы в Минск следует измененным маршрутом, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.