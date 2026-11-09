Поезд Брест-Минск прибудет с задержкой по техническим причинам

"Поезд №728 Брест - Минск отправлением из Бреста в 14.36 и прибытием в Минск в 18.05 по техническим причинам (неисправность электропоезда) остановлен на перегоне Городея - Столбцы. Белорусская железная дорога принимает все возможные меры для организации доставки пассажиров. В этих целях на перегон направлен вспомогательный локомотив", - рассказали в пресс-центре.
Ориентировочное время опоздания поезда на конечную станцию составит 2,5 часа. Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
"Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства", - добавили в пресс-центре.-0-