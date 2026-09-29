Поезд Адлер-Минск проследует измененным маршрутом через Оршу

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд Адлер - Минск будет следовать измененным маршрутом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.



"По информации, поступившей от ОАО "РЖД", по техническим причинам 29 сентября 2026 года поезд №301 Адлер - Минск отправлением из Адлера 27 сентября в 17.52 и прибытием в Минск 29 сентября в 17.10 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станцию Орша-Центральная (вместо Гомеля) до Минска. В Минск поезд прибудет ориентировочно в 18.20 (вместо 17.10)", - отметили в пресс-центре.



Для доставки пассажиров, следующих в составе поезда №301 Адлер - Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель - Минск, дополнительно назначен поезд №692 Минск - Гомель. Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский 29 сентября в 19.25 и прибудет в Гомель в 23.55.



"Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за причиненные неудобства", - отметили в пресс-центр.



Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.-0-