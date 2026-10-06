Поехать на экскурсию в минское "Динамо". Как проект "ЭРА" исполняет мечты юных спортсменов 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как благотворительный проект "ЭРА" исполняет мечты учащихся детско-юношеских спортивных школ, в пресс-центре БЕЛТА рассказал первый заместитель директора компании Betera Михаил Герасимович.

"Далее проект расширит свою географию и побывает во всех областях Беларуси. Как минимум 20 спортивных школ получат помощь, в которой нуждаются, и столько же детей исполнят свои мечты", - подытожил Михаил Герасимович.-0-





Фото Андрея Синявского

"В рамках благотворительного проекта "ЭРА" мы отправимся в хоккейные и футбольные школы десяти городов. Не только передадим спортивный инвентарь, в котором нуждается та или иная школа, но и поможем детям получить самый уникальный опыт взаимодействия с кумирами, а также реализуем часть их желаний", - отметил он.Первой точкой маршрута станут Барановичи, поэтому к этому дню были собраны 26 пожеланий ребят из футбольной школы и 20 - из хоккейной. Среди них случайным образом были выбраны два желания. Юный футболист захотел получить майки от клуба "Барановичи" для своих родителей, а юный хоккеист - поехать вместе с командой на экскурсию в минское "Динамо".Как заметил председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович, парень - настоящий командный игрок, который выбрал подарок не только для себя.