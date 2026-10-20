Подвал - не дом для животного. В МЖКХ разъяснили нормы законодательства 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему содержание животного в подвале противоречит законодательству, разъяснили БЕЛТА в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.



Как отметили в ведомстве, некоторые люди пытаются помочь безнадзорным животным, подкармливая их и поселяя в подвалах. Такой способ, несмотря на добрые намерения, противоречит законодательству.



Согласно ст.16 закона от 1 апреля 2024 года "Об ответственном обращении с животными" при обращении с животными-компаньонами не допускается их содержание в подъездах, подвалах, на чердаках и в иных вспомогательных помещениях жилых домов.



Кроме того, в соответствии с техническими нормативными правовыми актами проводятся мероприятия по поддержанию в удовлетворительном санитарном состоянии чердаков, подвалов, мест сброса пищевых отходов, закрытие к ним доступа для бродячих животных.



Согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам "Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов", утвержденным постановлением Министерства здравоохранения от 20 августа 2015 года №95, наличие домашних и (или) бродячих животных, грызунов, а также их останков в подвальных помещениях и технических подпольях жилых домов не допускается.



Также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации жилых домов, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения от 4 августа 2025 года №67, не разрешено наличие во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов безнадзорных и диких животных, в том числе птиц, рукокрылых и пресмыкающихся, синантропных грызунов и насекомых.



В министерстве обратили внимание, что выпускать животных-компаньонов из многоквартирных жилых домов без сопровождения владельцев запрещено. Нельзя оставлять животных без присмотра в местах, не являющихся местами их постоянного нахождения, за исключением специально оборудованных мест для нахождения животных-компаньонов без присмотра владельцев, но на срок не более двух часов. Безнадзорные собаки и кошки подлежат отлову.



"Один из лучших вариантов помочь животному - взять его на передержку или приютить насовсем. Это не только спасет жизнь питомца, но и подарит ему тепло и заботу, которых он так заслуживает", - подчеркнули в пресс-службе.-0-