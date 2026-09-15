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Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
15 сентября 2026, 10:08

Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 

Благодаря доступу в интернет современный мир стал очень быстрым и удобным: общение, обучение, игры, покупки и другие дела доступны буквально в пару кликов - в том числе для детей и подростков. Как один из ведущих провайдеров цифровых сервисов и технологий A1 не только создает возможности для комфортного использования интернета, но и уделяет большое внимание вопросам цифровой безопасности и ответственного поведения в Cети. Ведь сегодня важно не только уметь пользоваться цифровыми возможностями, но и делать это безопасно, а также помогать детям осваивать онлайн-мир осознанно и без рисков.

Открытость и скорость цифровой среды сделали современного ребенка особенно уязвимым. Буквально каждый школьник возвращается домой, открывает электронный дневник, отвечает в классном чате, смотрит видео и переписывается с друзьями. Даже когда уроки закончились, цифровой день все еще продолжается. Смартфон и компьютер одновременно становятся учебниками, площадками для общения и местом, где ребенок может столкнуться с рисками. Потому что дети и подростки чаще действуют импульсивно и имеют меньше опыта критической оценки информации из сети.

Мошенники рассчитывают на их любопытство, доверчивость, страх потерять аккаунт или желание быстро получить подарок. Сегодня злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и игровые платформы, чтобы выйти на связь с юными онлайн-пользователями, войти к ним в доверие и получить доступ к личной информации. Они могут представляться друзьями, популярными блогерами или сотрудниками известных компаний, предлагать подарки, бонусы в играх или быстрые выигрыши. Ребенка могут торопить, просить перейти по ссылке, скачать файл, назвать код из сообщения, раскрыть личные данные или скрыть переписку от взрослых. 

Правило 5 секунд

Чтобы дети могли вовремя избежать подобных ситуаций, важно научить их не принимать решения мгновенно и не действовать под давлением. Им нужно усвоить простое правило - остановиться и подумать хотя бы 5 секунд перед тем, как перейти по ссылке, ответить незнакомцу или отправить какую-либо информацию. Небольшая пауза часто позволяет вовремя распознать угрозу и избежать серьезных последствий.  Именно на это направлена общенациональная информационная компания А1 #Подумайте5секунд. На сайте инициативы safety.a1.by каждый может узнать про эффективные методы борьбы с кибермошенниками и основные правила безопасности в интернете, которые могут использовать как взрослые, так и дети.

Технологии защиты и доверительный диалог 

Ребенку необязательно знать обо всех возможных схемах обмана. Гораздо важнее научиться вовремя останавливаться и обращаться за помощью. Вот почему так важно рассказывать детям о цифровой безопасности дома, но этот разговор ни в коем случае не должен звучать как попытка контролировать детей или запугать их. Ведь если ребенок боится наказания за ошибку, он, скорее, постарается скрыть подозрительную переписку. Задача родителей - договориться о понятном порядке действий и показать, что в любой ситуации можно и нужно обратиться за помощью.

Чтобы донести правила безопасного поведения в интернете, родителям нужно не только устанавливать ограничения, но и регулярно объяснять, как устроена цифровая среда, какие риски в ней существуют и почему нельзя делиться личной информацией с незнакомыми людьми. Доверительный диалог, внимание к тому, с кем и как ребенок взаимодействует онлайн, а также использование дополнительных инструментов защиты помогают создать более безопасную цифровую среду для всей семьи.

Например, помимо информационной кампании, А1 также большое внимание уделяет разработке программного обеспечения и удобных сервисов по защите личных или корпоративных устройств. Так компания запустила услугу "Безопасный интернет": она предотвращает доступ к вредоносным сайтам, блокирует домены, которые могут содержать вирусы, шпионские программы или участвовать в мошеннических схемах вроде фишинга, помогает избежать кражи личных данных и заражения устройств вредоносным программным обеспечением. Услуга работает на смартфонах, планшетах и компьютерах и может стать для родителей дополнительным инструментом защиты ребенка онлайн, но доверительного общения с детьми, конечно, не заменит.

Развитие цифровой грамотности
Поэтому одной из важнейших современных задач остается развитие цифровой грамотности и навыков безопасного поведения в сети. Именно ей и посвящена программа по защите детей в интернете, которую А1 реализует совместно с Белорусским детским фондом в рамках общенациональной информационной кампании #Подумайте5секунд. Специально для детей и подростков была разработана памятка с простыми и понятными правилами онлайн-безопасности. В ней собраны рекомендации по созданию надежных паролей, защите персональных данных, безопасному общению в интернете и действиям в ситуациях, когда онлайн-предложения кажутся слишком привлекательными или вызывают подозрения. В 2026 году А1 и Белорусский детский фонд выпустили и распространили 10 тысяч экземпляров таких памяток, а электронная версия доступна на сайте safety.a1.by.
Также А1 последовательно развивает инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности и формирование культуры безопасного поведения в сети. В частности, компания совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) создала Клуб ответственных инфлюенсеров "Ты в сети". За три сезона проект объединил более 60 блогеров с совокупным охватом свыше 12 миллионов пользователей, провел встречи с психологами, педагогами, юристами и специалистами по кибербезопасности , чтобы обсудить вопросы влияния контента на молодежную аудиторию и разработать эффективные подходы к продвижению позитивного и ответственного поведения в сети.

В начале сентября свои проекты и инициативы в области защиты детей в интернете А1 представил в рамках заседания Национальной комиссии по правам ребенка, которое прошло на базе Минского государственного дворца детей и молодежи. Там участники мероприятия смогли ознакомиться с решениями компании на тематической выставке.

Новый базовый навык для ребенка

В начале учебного года каждая семья тоже может уделить теме цифровой безопасности особое внимание и вместе с детьми проверить настройки их аккаунтов, обновить пароли, обсудить подозрительные сообщения и договориться, в каких случаях ребенок сразу обращается к взрослым. Подготовка к школе сегодня - это не только покупка тетрадей и учебников. Это еще и создание безопасной цифровой среды, в которой ребенок учится, общается и взрослеет. Потому что цифровая безопасность становится таким же базовым навыком для ребенка, как и знание правил дорожного движения. 

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