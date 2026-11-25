25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подорожания сигарет с 1 декабря не будет, в последний раз цены на некоторые марки повышались с 1 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. По информации МНС, компании повышать цены на табачную продукцию в этот раз не планируют.-0-