25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подорожания сигарет с 1 декабря не будет, в последний раз цены на некоторые марки повышались с 1 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. По информации МНС, компании повышать цены на табачную продукцию в этот раз не планируют.-0-
Общество
25 ноября 2026, 16:40
Подорожания сигарет в Беларуси с 1 декабря не будет
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