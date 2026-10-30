Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки





Замминистра сделал особый акцент на проделанной работе по преодолению вызовов демографической безопасности, с которыми в той или иной степени сталкиваются развитые страны мира. Решение проблемы в текущей пятилетке обеспечивается через выполнение трех задач: увеличить количество родившихся, повысить продолжительность жизни, снизить смертность.

"Продолжаем поддерживать многодетные семьи: в 2026-м размер семейного капитала вырос до 35,5 тыс. рублей, открыто 5,9 тыс. новых счетов. Увеличиваются и ежемесячные пособия по уходу за детьми. В полном объеме сохраняются налоговые, трудовые, жилищные и иные меры поддержки. Государство сделало шаг навстречу и тем, у кого самостоятельно не получается познать радость отцовства и материнства: расширены возможности использования ЭКО, благодаря чему на свет уже появились 604 маленьких белоруса. Для повышения престижа института брака не менее важна мотивация примером. В текущем году во всех регионах страны прошли конкурсы, фестивали и форумы, призванные популяризировать истории родителей, успешно совмещающих работу и воспитание детей. И эта пиар-кампания тоже дает результаты. По опросам НАН за год значимость семьи в иерархии ценностей выросла", - отметил Алексей Зубович.





Ключевые составляющие активного долголетия - доступная медицинская помощь и здоровый образ жизни. Государство реагирует на эти потребности, инвестируя значительные средства в развитие инфраструктуры на местах. В регионах открываются новые поликлиники и больницы, пополняется сеть спортивных учреждений. "Это означает, что у наших людей появилось больше возможностей поддерживать хорошую физическую форму и при необходимости получать быстрое и безопасное лечение", - заключил замминистра.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегическая цель приоритета пятилетки "Национальная демографическая безопасность" - популяризация ценности большой семьи и здорового образа жизни. Об этом заявил заместитель министра экономики Алексей Зубович, представляя на площадке Гомельского облисполкома делегатам Всебелорусского народного собрания от региона предварительные итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы в текущем году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.