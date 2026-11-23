23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске прошла встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с трудовым коллективом ПО "Энергокомплект", передает корреспондент БЕЛТА.





В начале своего выступления Наталья Кочанова напомнила, что в этом году Национальному собранию Республики Беларусь исполняется 30 лет, подчеркнув, что законотворчество в нашей стране опирается на реальные запросы людей. Она поблагодарила коллектив за добросовестный труд, поддержку социальных проектов региона, а также отметила, что данное предприятие удостоено Государственного знака качества.

Опрессовщик 6-го разряда цеха Александр Романов поинтересовался у председателя Совета Республики, какие шаги сегодня наиболее важны для стабильной работы предприятий на благо страны. Опрессовщик 6-го разряда цеха Александр Романов поинтересовался у председателя Совета Республики, какие шаги сегодня наиболее важны для стабильной работы предприятий на благо страны.





"Для Витебской области сегодня особенно важны кадры - когда специалисты живут и трудятся на родной земле, развивается и весь промышленный потенциал региона. Государство сейчас делает ставку на сильные регионы, а значит, таким предприятиям нужно помогать, в том числе через преференции свободных экономических зон. Именно они вносят весомый вклад в формирование бюджета города, области и всей страны. Поэтому наша общая задача - работать на результат", - сказала Наталья Кочанова.

Инженер-технолог кабельного производства Даниил Васильев отметил для себя наличие хороших перспектив для карьерного роста на предприятии и поинтересовался, какие меры помогут активнее популяризировать инженерные профессии среди молодежи. Инженер-технолог кабельного производства Даниил Васильев отметил для себя наличие хороших перспектив для карьерного роста на предприятии и поинтересовался, какие меры помогут активнее популяризировать инженерные профессии среди молодежи.





"Нам нужно больше говорить о земных, рабочих профессиях. Молодому человеку не всегда просто сделать выбор, ведь о многих производствах школьники просто не знают. Значит, нужна качественная профориентационная работа, в том числе промышленный туризм. Когда дети приходят на экскурсии, видят хорошее предприятие, достойную зарплату - выше средней областной, они понимают, что сюда можно прийти работать. Я точно знаю, что сегодня престиж инженерных специальностей вырос. Видела мотивированных ребят, общалась с ними - они делают осознанный выбор, чтобы прийти работать в реальный сектор экономики", - подчеркнула Наталья Кочанова.





Также председатель Совета Республики посетила производственные цеха и ознакомилась основными направлениями работы ПО "Энергокомплект".-0-