На VI ВНС, которое прошло 11-12 февраля 2021 года, по предложению главы государства был дан старт конституционной реформе, направленной на совершенствование политической системы страны. После собрания началась масштабная работа по подготовке изменений и дополнений в Основной Закон. Для их разработки была создана Конституционная комиссия, в которую вошли представители госорганов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и соцсферы.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-
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