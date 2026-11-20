На VI ВНС, которое прошло 11-12 февраля 2021 года, по предложению главы государства был дан старт конституционной реформе, направленной на совершенствование политической системы страны. После собрания началась масштабная работа по подготовке изменений и дополнений в Основной Закон. Для их разработки была создана Конституционная комиссия, в которую вошли представители госорганов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и соцсферы.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-

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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме в январе 2022 года народ Беларуси поддержал изменения и дополнения Конституции, которые наделили ВНС особым конституционным статусом. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.На республиканском референдуме 27 февраля 2022 года изменения и дополнения Конституции поддержали 82,86% от принявших участие в голосовании белорусов. В результате в Основной Закон была добавлена новая глава "Всебелорусское народное собрание" и ВНС приобрело конституционный статус, став высшим представительным органом народовластия. Его решения приобрели обязательный характер. Для реализации конституционных норм о ВНС был принят закон "О Всебелорусском народном собрании". В документе определяются компетенция, порядок формирования, принципы и организационные основы деятельности собрания, а также права и обязанности делегатов.