Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту

Комментируя вторую часть результатов исследования, которая касается общественно-политической тематики, политолог Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают: тот курс, который избрал Президент, полностью отвечает интересам белорусского народа, картину единения отражают и цифровые показатели. По его словам, Президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом.
При этом он отметил, что для белорусов все более важны вопросы, связанные с геополитикой, авторитетом страны и обеспечением самых важных жизненных ценностей, которые обеспечивают мирное небо над головой.
Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность Президента по ряду направлений развития страны.
По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% - не успешную, 8,9% - затруднились ответить.
Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают 89,8%, не успешную - 1,4% и 8,8% - затруднились ответить.
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