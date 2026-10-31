Под вниманием - бесправники и нетрезвые водители. В выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД

Дополнительные наряды ДПС сосредоточатся на выявлении нетрезвых водителей и лиц без водительских удостоверений. Для повышения эффективности контроля инспекторы активно задействуют ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Как сообщалось, 31 октября около 4 часов в Лельчицком районе на 76-м км автодороги Р36 Мозырь - Лельчицы - Милашевичи - граница Украины, по предварительной информации, 17-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и наехал на дерево. Один 16-летний и двое 17-летних пассажиров погибли. Водитель и 15-летний пассажир доставлены в больницу. На днях в Минской области погибли трое молодых людей: девушке-водителю 1 октября исполнилось 18 лет, право управления она не получала.
За девять месяцев текущего года с участием несовершеннолетних произошло 296 ДТП, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В них 17 человек погибли, 316 - получили травмы. С участием подростков-водителей совершено 80 дорожных аварий, в которых пострадали 63 ребенка.
ГАИ призывает родителей усилить контроль за детьми во время школьных каникул. В этот период взрослым необходимо строго следить за досугом и местонахождением несовершеннолетних, а также полностью исключить для них любую возможность доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта.-0-