Под командованием белорусок. В честь женского партизанского отряда во французском Сопротивлении установлен памятник





"Представители посольства Беларуси во Франции посетили мемориальный комплекс в Тиле на востоке Франции, посвященный женскому партизанскому отряду "Родина", сражавшемуся с фашистскими захватчиками на французской земле под командованием уроженок Беларуси Надежды Лисовец и Розалии Фридзон", - говорится в сообщении.





В июле 2026 года в шахте Тиля были установлены две скульптурные композиции - белорусская и российская. Белорусский памятник был доставлен во Францию при содействии Благотворительного фонда Алексея Талая.





Мемориалы, открытые в Год белорусской женщины, увековечили память о 37 советских женщинах, которые в 1944 году совершили побег из концлагеря Эрувиль и сформировали отряд "Родина" - единственный женский партизанский отряд в рядах французского Сопротивления.





Белорусские дипломаты совместно с российскими коллегами возложили цветы к мемориальным композициям.





Временный поверенный в делах Беларуси во Франции Николай Воробьев отметил важность сохранения для будущих поколений исторической правды о событиях Второй мировой войны, памяти о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, а также памяти о совместной борьбе советских партизан и членов французского Сопротивления против оккупантов.





Собравшиеся, среди которых были авторские коллективы белорусских и российских скульпторов под руководством народного художника Беларуси Владимира Слободчикова и народного художника Российской Федерации Владимира Суровцева, потомки участниц партизанского отряда "Родина", представители местной общественности, почтили память депортированных лиц, свезенных в организованные в этих местах концлагеря для рабского труда в шахтах Тиля.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив посольства Беларуси во Франции принял участие в памятном мероприятии в мемориальном комплексе в Тиле, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.