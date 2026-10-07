Почтовые тарифы в Беларуси: кто их контролирует и ожидать ли внезапных изменений 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как формируются почтовые тарифы, кто их регулирует и могут ли они измениться неожиданно, в программе "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1"
пояснила депутат Палаты представителей Валентина Пух, сообщает БЕЛТА.
Стоимость почтовых тарифов строго регламентирована и регулируется на госуровне. "В законодательстве определены минимальные социальные стандарты, в том числе для отрасли почтовой связи. Они предусматривают географические, физические возможности получения услуг почтовой связи гражданином в любой точке, где бы он ни находился. Сегодня "Белпочта" пошла еще более глубоко: кроме наличия стационарных отделений почтовой связи, в том числе в сельской местности, работают передвижные отделения почтовой связи, которые доезжают до сельских населенных пунктов, где никогда ранее не было стационарного отделения почтовой связи. Норматив, который определяет частоту доставки, жестко контролируется. Что касается финансовых вопросов, то здесь также регулируется этот момент, так как "Белпочта" определена национальным оператором почтовой связи в стране. Соответственно и государство регулирует тарифную политику".
Таким образом, предприятие без согласования с Минсвязи не может повышать какие-либо тарифы, включая стоимость универсальных услуг, то есть тех, которыми пользуются люди разных категорий, социальных слоев, в том числе с невысоким уровнем доходов. "Это простая корреспонденция, простые карточки. Это регулируется тарифом и МАРТ. Соответственно повысить тариф не может ни "Белпочта", ни другие операторы, которые имеют лицензионное оказание услуг почтовой связи. Для обеспечения финансовой стабильности и регулирования роста тарифов изучается в первую очередь затратный механизм, - пояснила депутат. - А что говорить про резкий скачок? Иногда ведь бывают моменты в экономике, в том числе когда предприятие зависит от других факторов (повышение стоимости топлива), "Белпочта" достаточно много использует своего транспорта, других обоснованных факторов, которые влияют на финансово-экономическую составляющую тарифа, здесь также государство все регулирует и однозначно больших перепадов не допускает".
Валентина Пух отметила, что обычно идет поэтапный переход или рассматриваются определенные периоды, когда при договоренности с Министерством связи и информатизации "Белпочта" составляет определенные графики повышения тарифов, чтобы эту ситуацию сгладить для населения.
Депутат подчеркнула, что почтовая связь доступна 100% населения страны, и это тоже является гарантией, которую предоставляет государство.-0-